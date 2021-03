Hyundai otsustas autoralli MM-sarjas jätkata

Hyundai debüteeris MM-sarjas 2000. aastal, ent loobus neli aastat hiljem. Võistlustulle naasti 2014. aastal, pärast mida on võidetud 18 MM-rallilt ning 2019. ja 2020. aasta konstruktorite MM-tiitlid.

Edust hoolimata oli Hyundai viimane meeskond, kes polnud kinnitanud MM-sarjas jätkamist uuel hooajal, mil kasutusele võetakse hübriidtehnoloogiad. Uueks hooajaks valmib aga Hyundai i20 N tänavaauto baasil hübriidajamiga WRC-masin.

"Oleme rahul, et saame FIA ja WRC promootori poolt valitud suunda toetada," lausus Hyundai tiimipealik Andrea Adamo. "Kahekordsete maailmameistritena tervitame uut väljakutset ja lehvitame Hyundai lippu ka uude ajastusse minnes."

Powering into the future! We are committed to the hybrid era of @OfficialWRC.



Our team is embracing the exciting new challenge and developing our next WRC based on the i20 N.



