Portugali juhendaja jättis Ronaldole ukse avatuks

Jesus kutsus Ronaldo käesolevaks Rahvuste liiga aknaks koondisesse ning Portugali legend tuligi avamängus Walesi vastu algkoosseisus väljakule, ent järgmises mängus Norra vastu ta platsile ei pääsenud ning ei liitunud siis ka lõpuvile järel fännide ees võitu tähistanud meeskonnakaaslastega. Endine Manchester Unitedi ja Madridi Reali ründaja läks lõpuvile järel otse riietusruumi, mille peale kirjutasid paljud väljaanded, et Jesusi ja Ronaldo vahel on puhkenud tüli.

Ronaldo otsustas seepeale koondise juurest lahkuda ning Portugal sai ilma temata jagu nii Taanist kui ka uuesti Norrast. Pühapäeval teatas Jesus, et ootab Ronaldot tagasi koondisesse, kui kogenud ründaja seda ise soovib.

"Võime sellest enne järgmist koondiseakent omavahel rääkida, kuid Cris peab otsuse ise langetama. Ta peaks lõpetama oma koondisekarjääri täpselt nii nagu ise soovib. Tema otsustab, kuidas ja millal tahab seda teha. Enne esimest koondise kogunemist ütlesin talle, et vajan teda ning ei ole vahet, kas ta mängib või mitte. Nüüd ütlen talle sama asja uuesti," rääkis Jesus.

Äärekaitsja Nuno Mendes lisas, et kõik koondislased tervitaksid Ronaldo naasmist. "Oleme saavutatud tulemustega väga rahul, aga kui Cristiano otsustab koondisesse naasta, siis võtame ta avasüli vastu. Vahet ei ole, kas see mängija on Cristiano või keegi teine, kes praegu koondises ei ole – kõik on alati teretulnud. Oleme ühtne meeskond ja kõik rõõmustaksid kapteni naasmise üle," sõnas Mendes.

Portugali koondise järgmised kohtumised leiavad aset novembri keskel, kui Rahvuste liiga alagrupifaasi viimastes mängudes kohtutakse Taaniga kodus ja Walesiga võõrsil.