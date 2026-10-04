Resultatiivne Suurorg aitas Gdynial Poolas võidukalt alustada

Gdynia alustas kohtumist 10:1 spurdiga ja kasvatas teisel veerandajal eduseisu ka 19-punktiliseks, neljanda veerandaja alguses läks Eesti koondislase leivaisa juba 82:50 juhtima.

Seitse Gdynia meest said mänguaega enam kui 22 minutit, nende seas ka Suurorg, kes kogus 21 punkti (kahepunktivisked 4/6, kaugvisked 3/6, vabavisked 4/4), neli lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Rohkem punkte viskas vaid Alex Stein, kes kogus 22 silma.

Gdynia võitis lauavõitluse koguni 47:28, Wroclawi mängijatele pandi kaheksa blokki, kuigi samal ajal tehti 11 pallikaotust vastaste kaheksa vastu.