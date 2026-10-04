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Fotofiniš andis Evenepoelile puuduolnud Euroopa meistritiitli

Jalgrattasport
Remco Evenepoel ja Giulio Ciccone EM-i grupisõidu finišis
Remco Evenepoel ja Giulio Ciccone EM-i grupisõidu finišis Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Belgia rattatäht Remco Evenepoel krooniti pühapäeval Sloveenias esmakordselt grupisõidu Euroopa meistriks.

196-kilomeetrisel ja 2500 tõusumeetriga trassil sõideti esmalt Ljubljanast välja, sõidu teises pooles tõusti viis korda Možjanca mäe (2,1 km 10,3%) tippu.

Belgia koondis kontrollis sõitu sisuliselt algusest peale ja ei lubanud jooksikutel suuri vahesid tekitada, püüdes esmalt kinni Prantsusmaa koondislase Pavel Sivakovi ja seejärel võõrustajamaa Sloveenia sõitjad.

Evenepoel ründas 36 km enne lõppu ja temaga suutis ainsana kaasa minna itaallane Giulio Ciccone; esimene katse küll ebaõnnestus, sest Evenepoel libises kurvis rattalt maha, ent neli kilomeetrit hiljem läks duo teistelt eest.

Belgia tähe vedamisel suurendati vahe ülejäänud grupiga poolele minutile ning kuigi prantslased üritasid lõpus tagasitulekut organiseerida, oli vahe juba kasvanud liiga suureks ning kuld jäi jagada belglasele ja itaallasele. Viimasest kurvist väljus paremini Ciccone, ent Evenepoel suutis lõpusirgel itaallase kinni püüda ning teenis fotofiniši järel kulla.

Sellega sai Evenepoel auhinnakappi viimase puuduolnud tiitlivõistluste kulla: varem on ta tempo- ja grupisõidus kroonitud Belgia ja maailmameistriks, temposõidu EM-kulla võitis ta 2019. aastal, ent grupisõidus oli tal seni kaks hõbemedalit.

"Pean tänama oma meeskonnakaaslasi," tõdes Evenepoel võidu järel. "Nad täitsid plaani perfektselt ning lõpus jäime Ciccoga kahekesi ja tegime päris head koostööd. Olen väga õnnelik ja uhke. Tiitlivõistluste särgikomplekti kokku saamine on suurepärane tunne," kinnitas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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