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Wu sai maailmameistrina esimese turniirivõidu

Snuuker ja piljard
Wu Yize.
Wu Yize. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Snuuker ja piljard

Valitsev snuukri maailmameister hiinlane Wu Yize võitis kodumaal Shenzhenis toimunud reitinguturniiri.

Wu sooritas finaalis kaasmaalase Yuan Sijun vastu neli century break'i ning pani oma paremuse maksma numbritega 10:5. 22-aastase hiinlase jaoks oli tegemist esimese turniirivõiduga pärast maailmameistriks tulemist tänavu maikuus.

"Seekord suutsin jääda veidi rahulikumaks kui kahes eelmises [reitinguturniir] finaalis. Loodetavasti suudan veel areneda, ennast pidevalt proovile panna ja uusi läbimurdeid teha. Võib-olla oli MM-iga kaasnenud pinge nii suureks kasvanud, et unustasin, kuidas mängimist lihtsalt nautida," rääkis Wu finaali järel.

Maailmameistril jagus finaalivastasele ainult kiidusõnu: "Usun, et Yuan kindlasti võidab tulevikus mõne tiitli. Ta peab lihtsalt rohkem kogemusi koguma. Mul on tema üle väga hea meel."

Shenzheni reitinguturniiri võiduga kerkib Wu maailma edetabelis oma karjääri kõrgeimale, teisele kohale. Esikohal on tema kaasmaalane, mullune maailmameister Zhao Xintong.

Toimetaja: Henrik Laever

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