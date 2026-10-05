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Keinänen tegi Elva maleturniiridel puhta töö

Male
Toivo Keinänen.
Toivo Keinänen. Autor/allikas: Eesti maleliit.
Male

Soome rahvusvaheline meister Toivo Keinänen võitis Elvas ühe nädalavahetusega kaks turniiri, triumfeerides esmalt II Verevi Cupil ning päev hiljem XVII Valter Heueri memoriaalil.

Keinänen saabus Elvasse heas hoos. Vaid nädal varem oli ta lõpetanud Samarkandis toimunud 46. maleolümpia, kus esindas Soome koondist teisel laual.

Reedel toimunud seitsmevoorulisel Verevi Cupil kogus Keinänen kuus punkti ning edestas poole punktiga Hispaaniat esindavat suurmeistrit Alexei Shirovit ja Eesti suurmeistrit Igor Švõrjovi. Shirov sai paremate lisanäitajate alusel teise ning Švõrjov kolmanda koha.

Keinäneni hoog jätkus laupäeval Elva Spordihoones toimunud XVII Valter Heueri memoriaalil. 15-voorulisel välkmaleturniiril kogus soomlane koguni 14 punkti 15-st ega kaotanud ainsatki partiid. Ainsad poolpunktid loovutas ta viikidega.

Teise koha saavutas Jaan Ehlvest ning kolmandaks tuli Alexei Shirov. Neljanda koha sai Georg Aleksander Pedoson ja viienda Oliver Wartiovaara.

Keinänen mängis Elvas kahe päeva jooksul kokku 22 partiid ning ei saanud kirja ühtegi kaotust

Toimetaja: Henrik Laever

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