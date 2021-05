VIDEO | Toyota testis esimest korda uut hübriidmudelit

Toyota kahepäevalise testperioodi ajal istus hübriidmasina roolis Juho Hänninen, vahendab ralliportaal DirtFish.

Portaal kirjutas, et kuigi Toyota on hoidnud testsõitusid saladuses, oli DirtFishil allikas tee ääres. "Ma vaatasin katsetust algusest peale ja oli koheselt selge, et tiim kasutab hübriidid. Suured õhukogujad külgedel olid akude jahutamiseks kasutuses," ütles allikas.

"Auto ei peatunud hetkekski. Eeldasime, et meil on palju rohkem aega lugeda ajalehte või vaadata telefoni, kuna olime lugenud probleemidest hübriidiga. Aga autot oli peaaegu kogu aeg kuulda ja seda sai näha," lisas metsast jälgiv allikas.

"Auto näeb väljast hea välja. Muidugi on kiirus kiiremates kurvides natuke vähendatud aerodünaamika puudumise tõttu, aga näha seda täisjõus on see tõeliselt muljetavaldav."

DirtFishile teadaolevalt on auto läbinud 200 miili ning koos inseneridega elektrisüsteeme tarnivast firmast Compact Dynamics tehti jõudsaid edusamme.