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Takistussõidu MK-etapi võitis leedulane, Rosenberg kolmas

Ratsasport
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Jüri Sokolovski ja Edith.
Jüri Sokolovski ja Edith. Autor/allikas: Kirke Ilves
Ratsasport

Tallinn International Horse Show lõppes pühapäeval takistussõidu MK-etapiga, kus esikoha teenis Leedu sportlane Kristupas Petraitis hobusel Carleone.

150 cm takistustega võistlusel sai teise koha soomlanna Petra Heikkinen hobusel Kearney W, kolmandaks tuli kahe kuu eest Ruilas Eesti meistriks kroonitud Renek Rosenberg (Ciorana TT).

Mõlemad ajasid erinevalt puhta sõidu teinud Petraitisest maha ühe takistuse, aga Heikkinen läbis raja 65 sekundiga ning eestlane 70,18-ga.

Neljanda koha sai Gunnar Klettenberg (Esprit du Buisson Z), viienda rootslane Marcus Westergren (Fellaini de Liebri Z) ning kuuenda Mihkel Ait (Miracle).

Enne võistlust:

Tallinn International Horse Show toob Unibet Arenale taas kord kokku lähiriikide parimad hobused ja ratsutajad. Konkurentsis on ka kõik Eesti tipud oma põhihobustega.

Laupäeval peetud muusikalise vabakava võit läks Leetu, parima eestlasena sai Helena Kaal hobusega Cassander kolmanda koha.

Tallinn International Horse Show'd nimetatakse ka hobuseinimeste laulupeoks. 150 ratsanikku ja 200 hobust võistlevad nädalavahetusel Tallinnas täismaja ees.

Üritus toimub alates 2002. aastast ning mullu jäi MK-etapi esikoht Eestisse: võitis Jüri Sokolovski hobusel Edith.

Toimetaja: ERR Sport

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