Arumäe: tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem

Arumäe sõnul paistis nooremapoolne Eesti koondis silma mitme hea asjaga. Kõige rohkem rõõmu valmistas meeste omavaheline koostöö. "Meeskond töötas koos väga hästi. Poiste omavaheline keemia sulandus kokku üheks tervikuks Eesti fännidega. Neid oli kohale tulnud päris suur grupp. Tegime parema tulemuse kui eelmisel aastal," rääkis koondise mänedžer ning lisas, et koht esikümnes ei jäänud kaugele. "Kindlasti oli selliseid asju, millega ma võib-olla ei olnud rahul. Me olime suutelised paar kohta eespool olema. Me ei olnud seal, kus oleksime võinud olla, aga ikkagi tegime ära selle, mida siia tegema tulime."

Rahvuste krossil debüteerinud Sebastian Leok ja Kaarel Tilk said Arumäe hinnangul kenasti hakkama. "Poisid olid ju super. Kõik sõitsid lõpuni, kõik andsid endast maksimumi. Jörgen-Matthias [Talviku] tegi esimeses sõidus väga hea stardi ja üldse väga hea sõidu. Sebastian tegi väga tugevad sõidud. Vaatamata kukkumisele sõitis edasi ja võttis kohti tagasi. Ta ei andnud alla, vaid tuli lõpuni. Mõlemas sõidus samamoodi. Noore sõitjana sai esimesel korral väga tublisti hakkama ja samamoodi oli Kaarel minu jaoks positiivne üllatus. Ta läks iga sõiduga paremaks. Võib-olla oli mul korraks kahtlus, et äkki ta murdub pinge all, aga tegelikult sai väga hästi hakkama ja oli vaimselt väga tugev. Kõigi poiste ees müts maha, nad tegid väga hea töö," selgitas Arumäe.

Tulevikku vaadates tõi Arumäe välja, et koondislastele tuleb edaspidi rohkem tuge pakkuda nii talveperioodil kui ka kogu hooaja jooksul. "Täna on poisid individuaalsportlased oma tiimide juures. Kui meil oleks rohkem finantsi, siis saaksime neid rohkem kokku tuua, omavahel treenima. Me ei räägi siin kolmest poisist, vaid räägin tuumikust, kes oleks need kandidaadid, kes võiksid Eestit esindada järgmisel aastal. Räägime siin viies-kuuest poisist, keda tuleks finantsiliselt rohkem toetada ja suunata, et neil oleks võimalik aasta jooksul areneda ja olla siis Rahvuste krossil oma parimas vormis."

"Suures pildis saaksime kindlasti ka tiimi enda juhtimist arendada. Et saaks paremini Eesti fänne kohale tuua. Oleksime valmis pakkuma teenust. Korraldamegi näiteks Eesti fännidele reisilahendused, pakume hotellilahendused, piletilahendused. Aga see on kõik see, mis ei puuduta sporti, selleks on vaja eraldi inimest. Kui tahaksime saada laiemat kandepinda ja rohkem tuntust, siis peame vaatama suuremat pilti. Üks asi on sport, mis on väga tähtis, aga meil on vaja ka kandepinda, mille arvelt saaksime suuremat rahalist toetust," lisas Arumäe.

Eesti koondis seisab silmitsi hea probleemiga. Noori motosportlasi, keda lähiaastatel Rahvuste krossile saata, on omajagu. "Raske hetk on möödas. Meil olid mõned rasked aastad, kus meil ei olnud nii tugevaid noori, kes oleks teinud Rahvuste krossil tulemust. Meil olid üsna vanad meeskonnad, kui vaatame keskmist vanust. Tänast pilti vaadates, siis Sebastian, Kaarel ja Lucas Leok kasvavad. Noored poisid teevad tõsiselt tööd ja mõnel on juba ka tiimilepingud. Selle koha pealt olen optimistlikum ja arvan, et tulevikus on koondise komplekteerimine ühtpidi lihtsam, aga teistpidi raskem, sest neid tugevaid sõitjaid tuleb juurde ja siis peame tegema valikuid."