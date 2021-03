Tarneraskused tekitavad uueks ajajärguks valmistuvas WRC maailmas pingeid

MM-sarja elektrisüsteeme tarniv firma Compact Dynamics on oma toodangu meeskondadeni toimetanud palju hiljem kui esialgselt lubati ja kõik pole kulgenud ladusalt. Väljaande DirtFish teatel on tiimidel mõned vajalikud detailid puudu ja teised ei tööta korralikult.

"Me mõistame neid raskusi, mis maailmas hetkel on - meil kõigil on need raskused -, aga oluliste detailide puudumine ja süsteemide mittetöötamine lubatud viisil teevad vihaseks," lausus üks WRC meeskonna anonüümseks jäänud allikas. "Ja kui me ütleme, et teevad vihaseks, siis on see veel kenasti öeldud. Kuidas me saame selle asja tööle, kui meil pole välist laadijat? See on hübriid - laadija on oluline."

Compact Dynamicsi juht Oliver Blamberger nõustub, et tarneaegadest kinnipidamine on olnud märkimisväärselt raske. Esialgu pidi hübriidsüsteem jõudma võistkondadeni jaanuari lõpus, aga tarneahela madalamatel astmetel oli probleeme ning kaubad Hiinast ja Austriast ei jõudnud õigeaegselt pärale. "Selle viivituse tõttu liigutasime tähtaja aasta viiendast nädalast kaheksandani," ütles Blamberger.

Hetkel on M-Spordi ja Toyota testimasinad valmis ja kuigi Hyundai on neist graafikus natuke maas, siis Blambergeri sõnul ei olegi süsteemi testimiseks ralliautot tarvis. "Võimalik on testida nii testpingil, kui ka autos - oleme seda tiimidele öelnud. Mulle teadaolevalt on kõigil praegu süsteem, mille puhul saab otsustada, kas testida seda testpingil või autos. Kahe nädala pärast toome kohale teise testsüsteemi ja kolmas testsüsteem jõuab pärale viie nädala pärast," lubas ta.

Blambergeri sõnul on Compact Dynamics omalt poolt kõik testid teinud ja need on näidanud väga häid tulemusi. Aga mida öelda selle kohta, kui tiimid kaebavad, et osad jupid ei funktsioneeri? "Selleks on teatud põhjus, miks me pole hetkel välist laadijat tarninud," vastas ta ja lisas, et tegelikult saab süsteemi ka alternatiivsel moel laadida nii testpingil kui ka autos. "See pole probleem."

Tema sõnul tekivad viivitused seetõttu, et neile etteantud eelarve pole väga suur ja seetõttu tuleb erinevaid detaile üle maailma väga hoolikalt kokku otsida. "Võistlusvalmis süsteem tuleb teha 100 000 euro eest auto kohta ja see ei ole aku, siduri, elektroonika ja eletrimootori eest just ülisuur summa," põhjendas Blamberger.

"Seetõttu tuleb meil vaadata üle maailma, kust leida detaile parimate hindadega ja ka seetõttu tekivad viivitused. Oleme üritanud seda kompenseerida ja varustajatega nutikaid lahendusi leida, aga antud ülemaailmses kriisis on kõigest viienädalane ajakadu suurepärane."