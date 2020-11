Evans Vikerraadiole: irooniline, et Tänakuga üksteise vastu võistleme

Walesi rallisõitjal Elfyn Evansil on juuksekarva jagu puudu, et tulla Ott Tänaku järel autoralli maailmameistriks. Seda, kas Monza ralli tänavu toimub või mitte, ei tea veel keegi. Vikerraadio võttis Evansiga ühendust, et ralliteemadel vestelda.

"(Kuuekordne maailmameister Sebastien) Ogier on olnud minu tiimikaaslane pikka aega. Ma imetlen alati, kuidas ta saab olla nii kiire ja hoida nii hästi oma rehve. Ogier on meister just kruusateedel oma rehve säästma. Ott Tänak on alati olnud kiire ja seda pole keegi kunagi küsimuse alla seadnud. Viimasel ajal on tema kiirusele lisandunud nutikus ja järjekindlus ning seepärast on ta viimastel aastatel domineerinud," rääkis Evans intervjuus Vikerraadiole.

Tänaku filmi ei ole Evans veel näinud, kuid planeerib selle jõulude ajal ette võtta. "Me mõlemad Tänakuga kaotasime oma tiimi kohad 2015. aasta lõpus ja see on omamoodi irooniline, et oleme jälle vastamisi. 2015. aasta oli erinevatel põhjustel meie mõlema jaoks väga keeruline aeg," lisas Evans, kelle isa oli samuti profisõitja. "Kasvasin üles ralli keskkonnas. Meie perel oli oma autoäri. Olin kogu aeg ümbritsetud autodest. Ma ei võistelnud enne kui 17-aastaselt ja siis ei osanud ka oodata, et sellest tuleb midagi enamat kui hobi."

Evans on Toyota meeskonnas teinud suure arenguhüppe. "Arenguhüpe on kombinatsioon paljudest asjadest. Ajapikku on minu eneseusk kasvanud ja lasknud end vähem häirida sellest, mida teised teevad. Suund on õige, Toyota on suurepärane meeskond, auto on väga kiire ja me näeme vaeva, et saada autot veelgi kiiremaks. Enesekindlustunne on minu jaoks äärmiselt oluline," ütles Evans, kes märkis, et praegustel aegadel saavad meeskonnad üksteiselt palju õppida. "Saladusi on vähem. Igas autos on pardakaamerad ja me õpime üksteiselt palju. Nooremana Sebastian Loebi vaadates, oli tema minu jaoks suurim mõjutaja oma sõidustiiliga."

Mida toob Evansi jaoks aga tulevik? "Ei oska kindlalt tuleviku kohta öelda, ei ole ka liiga palju selle peale mõelnud," jätkas Evans. "Aasta 2022 kontekstis oleme rääkinud hübriidautodest. Hetkel ei ole minu jaoks selge, mida see kujutab. Keskendun käesolevale aastale, meie praegused autod on silmatorkavalt head ja pakuvad juhtidele naudingut. Loodetavasti kogu rallikarussell jääb püsima ja püsib selle olulisus tootjate jaoks."