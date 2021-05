Latvala: proovime säilitada Toyota koosseisu ka järgmiseks hooajaks

Kuigi on oodata, et seitsmekordne maailmameister ja Toyota juht Sebastien Ogier on pärast käesolevat autoralli MM-sarja hooaega karjääri lõpetamas, on prantslane jätnud ukse lahti ka järgmisel hooajal sarjas osalemiseks, vahendab ralliportaal DirtFish.

Jari-Matti Latvala sooviks selle ukse aga pauguga lahti lüüa ning veenda prantslast veel Toyota eest sõitma. "Meil on väga hea sõitjate koosseis," ütles Latvala. "Ja me töötame väga kõvasti, et seda tulevikuks säilitada."

Ott Tänak ning Thierry Neuville pikendasid äsja oma lepinguid Hyundaiga ning Toyotalt oodatakse, et tiim pikendab veel aasta võrra Kalle Rovanperä lepingut. Latvala näeb ka Takamoto Katsutas potentsiaali ning ütles, et näeb Katsutat ühe võimaliku põhisõitjana.

Meeskonna esisõitja ning MM-sarja kolmandal kohal asetsev Elfyn Evans on pärast käesolevat hooaega vabaagent, aga Latvala arust ei ole kahtlustki, et Evansi leping pikendatakse. "Me tahame ta alles jätta. Elfyn on meeskonna jaoks suur vara," ütles Latvala. "Võiksin teda vabalt liidrina näha. Tal on kogemust ja mulle on väga muljet avaldanud, kuidas ta kasvanud on."

MM-sarja liidrist Ogier'st kümne punkti kaugusel olev Evans ütles, et on keskendunud tänasele. "Ma olen üsna rahul [lepingu osas] praegu. Siiani on sellest väga vähe räägitud ja järgnevateks rallideks Portugalis ja Sardiinias on autoga ka päris palju veel tegeleda," ütles Evans.