Kulturismi juubelivõistlustel särasid Rõõm, Kiivikas ja Lipp

Sparta spordiklubi esindaja Riina Rõõm võitis naiste bikinifitnessi kuni 172 cm pikkuskategooria ning tuli seejärel ka absoluutvõitjaks. Absoluutarvestuses järgnesid talle Golden Clubi sportlane Emma Haas ja Tiim Go Fiti esindaja Christin-Amani Kiivikas. Rõõm oli parim ka masters'ite 35–39-aastaste vanuseklassis ning masters'ite absoluutarvestuses, lõpetades võistluspäeva nelja esikohaga. Masters'ite absoluutarvestuses saavutas teise koha Tatjana Obuhhova ja kolmanda Tatjana Holm.

Naiste bikinifitnessi teistes pikkuskategooriates võitsid Anett Kaldas kuni 160 cm, Sofiia Inozemtseva kuni 164 cm, Maria Eilonen kuni 166 cm, Christin-Amani Kiivikas kuni 169 cm ning Emma Haas üle 172 cm arvestuses.

Naiste fit-model'i absoluutvõitjaks tuli Christin-Amani Kiivikas, kes võitis ka kuni 172 cm pikkuskategooria. Absoluutarvestuses teenis teise koha Kätriin Gavrilov ja kolmanda Merike Kumari. Gavrilov oli parim kuni 166 cm pikkuskategoorias. Kumari võitis nii üle 172 cm pikkuskategooria kui ka masters'ite fit-model'i arvestuse. Lisaks fit-model'i kahele esikohale võitis Kiivikas bikinifitnessi kuni 169 cm pikkuskategooria ning saavutas bikinifitnessi absoluutarvestuses kolmanda koha.

Tiim Go Fiti sportlane Ramil Lipp võitis meeste fit-klassikalise kulturismi ja fit-classic physique'i avatud kategooriad ning mõlema ala masters'ite arvestuse. Viienda esikoha lisas ta posing art'is. Fit-klassikalises kulturismis järgnesid Lipule Marten Pähna ja Rasmus Pihu. Fit-classic physique'is saavutas teise koha Jacek Uustal ning kolmanda Marten Pähna. Posing art'is kuulus teine koht Pähnale ja kolmas Ahti Jaksonile.

Sparta spordiklubi esindaja Marten Pähna võitis meeste fit-kulturismi, edestades Siim Sinikaldat ja Ahti Jaksonit. Pähna tuli Eesti meistriks ka juunioride kulturismis. Juunioride fit-klassikalise kulturismi võitis Jacek Uustal.

Meeste physique'is teenis absoluutvõidu Fitness Office'i esindaja Mikk Tehvan, kes oli parim ka kuni 179 cm pikkuskategoorias. Selle kategooria teise koha saavutas Rauno Reilson ja kolmanda Jonatan Rand. Üle 179 cm pikkuskategooria võitis Urmet Kuusk, kellele järgnesid Glenn Rahasepp ja Kardo Tarkmees. Kuusk saavutas absoluutarvestuses Tehvani järel teise koha. Juunioride physique'i Eesti meistriks tuli Jonatan Rand ning masters'ite arvestuse võitis Andree Saul.

Gym! esindaja Liis Mirjam Juvas tuli Eesti meistriks nii naiste kui ka juunioride bodyfitnessis. Täiskasvanute arvestuses saavutas teise koha Anni Tomson ja kolmanda Eveli Kodas. Tomson võitis ühtlasi masters'ite bodyfitnessi kategooria.

Naiste wellness'i võitis MyFitnessi sportlane Sigrit Põldme. Teise koha teenis Reele Viirmaa ja kolmanda Emilia Kiivikas. Juunioride wellness'is oli parim Emilia Kiivikas ning masters'ite seas Gerta Reinhold. Naiste fit & beauty kategooria võitis Kaidi Toom, kellele järgnesid Carmen Ojapõld ja Christyn Liiva.

Juunioride bikinifitnessi absoluutvõidu teenis Emma Haas. Teise koha saavutas Marta Lember ja kolmanda Maria Eilonen. Haas võitis ka 21–23-aastaste juunioride kategooria, Lember 15–20-aastaste üle 166 cm kategooria ning Eilonen sama vanuseklassi kuni 166 cm kategooria.

Juunioride fit-model'i absoluutvõitjaks tuli Marta Lember, kes võitis ka 15–20-aastaste vanuseklassi. 21–23-aastaste seas oli parim Valeria Kopajeva, kes saavutas absoluutarvestuses teise koha.

Akrobaatilises fitnessis võitis nii juunioride kui ka täiskasvanute arvestuse Lisandra Kägu. Mõlemas kategoorias järgnesid talle Milena Artjušina ja Eva Mihhalap. Artistlikus fitnessis teenis mõlema vanuseklassi esikoha Maria Hendrikson, teiseks tuli Emili Afanasjev. Fit-paaride Eesti meistriteks tulid Kerli Djomina ja Urmet Kuusk. Teise koha saavutasid Marta Lember ja Jonatan Rand ning kolmanda Anett Kaldas ja Kardo Tarkmees.

Klubide arvestuses saavutas esikoha Sparta spordiklubi 817 punktiga. Teiseks tuli Gym! 329 punktiga ja kolmandaks Tiim Go Fit 263 punktiga. Kokku oli tulemuste protokollis esindatud 12 klubi.

Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu korraldatud võistlused tähistasid kuue aastakümne pikkust kulturismitraditsiooni Eestis, tuues juubeliaastal esile nii kogenud meistrid kui ka uue põlvkonna sportlased.

Juubeliaasta võistlusel tunnustati ka inimesi, kes on andnud olulise panuse Eesti kulturismi ja fitnessi arengusse. "60 aastat kulturismi Eestis" temaatilised meened said teiste seas Are Altraja, Arvo Mere, Heiko Merikan, Indrek Otsus, Inna Uit, Ants Rosenbaum, Oleg Anissimov, Egle Nabi ja paljud teised. Tunnustusega tänati eri põlvkondade sportlasi ja ala edendajaid ning toetajaid, kelle saavutused ja pühendumus on kujundanud Eesti kulturismi ja fitnessi ajalugu.