Millener: ralli ei peaks uue tehnoloogia kasutuselevõtmisega kiirustama

Autoralli maailmameistrivõistlused lisavad 2022. aastal esmakordselt auto jõuallikatele hübriidelemendi, samas kui näiteks Austrias ja Uus-Meremaal on rallide tarvis välja mõeldud täiselektrilised lahendused, mida on ka juba katsetatud.

Uuel aastal kõrgeimas autorallisarjas sõitvatest meeskondadest on nähtavasti hübriidtehnoloogia arendamisega kõige kaugemal M-Spordi meeskond, kelle piloodid hakkavad roolima Ford Pumasid.

"Saab olema huvitav jälgida, kuhu autoturg järgmise mõne aastaga areneb - osad kasutavad vesinikku, osad heitgaasivaba kütust, teised akusid," ütles Rich Millener. "Ralli on üks nendest spordialadest, mis peab ajaga natuke aeglasemalt kaasas käima."

Milleneri sõnul oli paljudel fännidel uuest tehnoloogiast väärarusaamad. "Arvati, et uued autod sõidavad aku peal ning on sellest tingituna väga vaiksed ja kaotavad oma efekti. See ei ole nii, sest me jätkame sama mootori kasutamist, lihtsalt sellele lisandub hübriidelement. Sõitjad arvavad, et auto saab olema praegusega sama kiire, kui mitte veelgi väledam."

"Isiklikult arvan, et aku on lahendus, kuid see pole ainus ja talle leidub konkurente. Cumbrias on meil raske lairibaühendust saada, nii et ma ei tea, kuidas me elektriautosid igal pool laadima hakkaks," rääkis Millener, vihjates, et pikas perspektiivis kindlaid plaane veel pole.

Samas arvas ta, et pika perspektiivi pärast polegi praegu vaja muretseda, sest tehnoloogia ja muutused on niivõrd värsked. "Peame natuke ootama ja vaatama, milliseks autoturg kujuneb ja sellest lähtuvalt otsuseid tegema. Oluline on see, et spordiala ei kaotaks oma DNA-d," ütles M-Spordi boss.