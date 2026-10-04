Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapi Malaisias võitis Max Verstappen (Red Bull), kes edestas itaallast Kimi Antonellit (Mercedes; +2,307) ja britt Lewis Hamiltoni (Ferrari; +4,919).

Sepangi ringrada tabas pühapäeval tihe vihmasadu, mistõttu lükati starti plaanitust edasi. Seejärel alustati turvaauto taga, aga kohtunikud otsustasid protseduuri katkestada ja vormelid naasid boksidesse.

Siis otsustati veel oodata ja startida kohaliku aja järgi kell 16.33 ehk planeeritust umbes poolteist tundi hiljem. Kuigi parim stardikoht oli Verstappenil, haaras stardis liidrikoha Antonelli.

LIGHTS OUT IN SEPANG! Antonelli powers into the lead #F1 #BahrainGP https://t.co/tm02XYeX12 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Üheksandal ringil katkestas Valtteri Bottas ja see tõi taas rajale turvaauto, misjärel otsustasid paljud sõitjad kuivaval rajal vahetada alla vastavad rehvid. Pärast turvaauto lahkumist võttis Verstappen liidrikoha ja Antonelli langes tiimikaaslase George Russelli järele kolmandaks, kuid sai hiljem britist uuesti mööda.

There was no stopping Max at the restart #F1 #BahrainGP https://t.co/D8i9GQltM3 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

No fear Here's Antonelli's pass on Russell #F1 #BahrainGP https://t.co/oUmGniQ1GG — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Hiljem läks Verstappen virtuaalse turvaauto perioodil boksi ja välja jäänud Antonelli tõusis uuesti liidriks. Järgneval ringil pöördus itaallane siiski samuti boksi. Mõlemad valisid viimasteks ringideks pehme segu.

Üheksa ringi enne lõppu oli taas kord füüsilise turvaauto käes, sest rajalt tuli minema toimetada Alexander Alboni Williams. See aga ei tähendanud sündmuste kulmineerumist, sest Russell parkis oma auto raja kõrvale ja valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren) sõitis ühe kurvi pikaks.

Absolute agony for George #F1 #BahrainGP https://t.co/BEKWo1nYgN — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Kolm ringi enne lõppu lahkus turvaauto rajalt ja Hamilton möödus taas pjedestaalikohta jahtinud Isack Hadjarist (Red Bull). Rohkem olulisi muudatusi ei toimunud ning Verstappen võitis Antonelli ja Hamiltoni ees.

OUR TOP 10 IN SEPANG #F1 #BahrainGP https://t.co/DlVhWT8Pl6 — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Tegemist oli ühtlasi Red Bulli esimese võiduga Fordi mootoritel. MM-sarja kokkuvõttes on ta siiski 188 punktiga alles kuues, sama suur punktisumma hoiab Norrist viiendal kohal. Nendest ettepoole jäävad Antonelli (320), Russell (236), Hamilton (214) ja Sepangis neljandaks tulnud Leclerc (Ferrari; 191).

Järgmine etapp sõidetakse juba nädala pärast Singapuri tänavarajal.