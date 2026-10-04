X!

Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu

Vormelisport
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton Autor/allikas: SCANPIX / AP
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapi Malaisias võitis Max Verstappen (Red Bull), kes edestas itaallast Kimi Antonellit (Mercedes; +2,307) ja britt Lewis Hamiltoni (Ferrari; +4,919).

Sepangi ringrada tabas pühapäeval tihe vihmasadu, mistõttu lükati starti plaanitust edasi. Seejärel alustati turvaauto taga, aga kohtunikud otsustasid protseduuri katkestada ja vormelid naasid boksidesse.

Siis otsustati veel oodata ja startida kohaliku aja järgi kell 16.33 ehk planeeritust umbes poolteist tundi hiljem. Kuigi parim stardikoht oli Verstappenil, haaras stardis liidrikoha Antonelli.

Üheksandal ringil katkestas Valtteri Bottas ja see tõi taas rajale turvaauto, misjärel otsustasid paljud sõitjad kuivaval rajal vahetada alla vastavad rehvid. Pärast turvaauto lahkumist võttis Verstappen liidrikoha ja Antonelli langes tiimikaaslase George Russelli järele kolmandaks, kuid sai hiljem britist uuesti mööda.

Hiljem läks Verstappen virtuaalse turvaauto perioodil boksi ja välja jäänud Antonelli tõusis uuesti liidriks. Järgneval ringil pöördus itaallane siiski samuti boksi. Mõlemad valisid viimasteks ringideks pehme segu.

Üheksa ringi enne lõppu oli taas kord füüsilise turvaauto käes, sest rajalt tuli minema toimetada Alexander Alboni Williams. See aga ei tähendanud sündmuste kulmineerumist, sest Russell parkis oma auto raja kõrvale ja valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren) sõitis ühe kurvi pikaks.

Kolm ringi enne lõppu lahkus turvaauto rajalt ja Hamilton möödus taas pjedestaalikohta jahtinud Isack Hadjarist (Red Bull). Rohkem olulisi muudatusi ei toimunud ning Verstappen võitis Antonelli ja Hamiltoni ees.

Tegemist oli ühtlasi Red Bulli esimese võiduga Fordi mootoritel. MM-sarja kokkuvõttes on ta siiski 188 punktiga alles kuues, sama suur punktisumma hoiab Norrist viiendal kohal. Nendest ettepoole jäävad Antonelli (320), Russell (236), Hamilton (214) ja Sepangis neljandaks tulnud Leclerc (Ferrari; 191).

Järgmine etapp sõidetakse juba nädala pärast Singapuri tänavarajal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

vormeliuudised

14:19

Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu

03.10

Verstappen alustab sel hooajal esmakordselt parimalt stardikohalt

02.10

Malaysia treeningutel näitasid parimat minekut Verstappen ja Leclerc

30.09

Haasi vormelimeeskonnas vabanes sõitjakoht

29.09

Aston Martin jätkab järgmisel hooajal samade pilootidega

26.09

Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Bakuu GP

25.09

Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret

24.09

Portaal: vormel-E võistkond kaalub Paul Aroni palkamist

24.09

Bakuu vabatreeningutel hiilgas George Russell

23.09

Hadjar ja Red Bull lõid käed veel üheks hooajaks

22.09

Paul Aron: mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada

14.09

Madridi ringrada tehakse pilootide kriitika tõttu ümber

13.09

Uuel ringrajal võidutses Kimi Antonelli

12.09

Norris napsas viimase ringiga Antonellilt parima stardikoha

12.09

F1 etapi treeningul lehvitati seinasõitude tõttu kaks korda punast lippu

sport.err.ee uudised

14:31

Tamm alistas Hiinas enam kui pool tuhat kohta kõrgemal asuva vastase

14:19

Verstappen tõi Sepangis vihma kiuste Red Bullile hooaja avavõidu

13:39

Evansit ja Solbergi lahutab enne MM-sarja viimast katset vaid üks punkt Uuendatud

13:05

Kuressaare tuli teise liiga klubi vastu kaotusseisust välja

12:32

Rooba klubi on alustanud hooaega kümne kaotusega järjest

11:30

Marquezi võit pingestas olukorda MotoGP sarjas

11:17

Isaks saav maailmameister lahkus Hispaania koondise juurest

10:14

Rõbakina esimene mäng esireketina lõppes ootamatu kaotusega

09:59

Panter sai Liepaja üle ajaloolise võidu

09:02

TÄNA OTSE | Tallinnas selgub takistussõidu MK-etapi võitja

08:25

Märten Kuusk: kiidaks publikut - oli terve mängu kaasas

08:05

Inglismaa lustis Rijekas seitsme väravaga

03.10

Tilk: see on kõige ägedam võistlus, kus kunagi käinud olen

03.10

Poolas mängivate eestlaste vastasseisus jäi peale üleplatsimees Lips

03.10

Käit: kirss jäi tordile panemata

loetumad

03.10

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu Uuendatud

03.10

Petrõkina saavutas Gruusias järjekordse võidu

13:39

Evansit ja Solbergi lahutab enne MM-sarja viimast katset vaid üks punkt Uuendatud

03.10

Drell ja Neptunas teenisid koduses liigas suure võidu

03.10

Kotsar hiilgas kaksikduubliga ja sai kaela uhke keti

03.10

Soome suusatähel eemaldati melanoom

03.10

VIDEO | Peetsoni viienda minuti tabamus tõi Eestile võidu

03.10

Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks

03.10

Poolas mängivate eestlaste vastasseisus jäi peale üleplatsimees Lips

03.10

Eesti – Luksemburg mängule on oodata üle 6000 pealtvaataja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo