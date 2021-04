Tänak probleemidest asfaldil: see on kriitiline mure, pinge on peal

Tänak sai Horvaatias ühe katsevõidu ja kaotas ralli võitnud Sebastien Ogier'le (Toyota) lõpuks 1.21, kaks nädalat varem jäi ta MM-etapi soojenduseks olnud Sanremo rallil meeskonnakaaslasele Thierry Neuville'ile alla 34 sekundiga.

"Ma ei tea, kas asi on sõidustiilis või ma ei ole lihtsalt harjunud sellist autot juhtima. Ma ei tea," rääkis Tänak intervjuus DirtFishile. "Thierry on ilmselt [masinaga] harjunud. Minul on raskused ja see ei tundu loomulikuna. Üritame lahendust leida."

Eestlaselt uuriti edasi, mida loomulik tunnetus tähendab. "Seda ei ole võimalik selgitada. Ütleme nii, et sa kas surud või ei suru. Ei ole võimalik sõita 95 protsendiga, alati peab suruma sada protsenti: aga minu jaoks ei olnud võimalik rallit niimoodi lõpetada," sõnas Tänak, lisades, et kui ta oleks Horvaatias veel rohkem pressinud, oleks ta igal juhul lõpuks teelt välja sõitnud.

Pärast Horvaatiat sõidetakse tänavu peamiselt asfaldil veel Belgias, Hispaanias ja Jaapanis. "Ütleme nii, et pinge on peal. Asfalt on minu jaoks praegu isiklikult kõige kriitilisem mure," sõnas Tänak.