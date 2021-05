Oliver Solberg istub Sardiinia ralliks taas Hyundai rooli

Pärast tugevat MM-sarja debüüti Soomes toimunud Arktika rallil on Solberg taas Hyundai roolis ning ütles, et ootab ärevalt, et saaks uuesti sõita. "On fantastiline Hyundai i20 Coupes jälle olla. Arktika [ralli] tundub nii pikka aega tagasi ja alates hekest, mil astusin autost ralli lõpus välja, olen meeleheitlikult oodanud, et saaks tagasi!" 19-aastane rallimees rõõmustas.

Solberg jäi veebruaris toimunud Arktika WRC rallil kokkuvõttes seitsmendaks ning ütles, et kuigi Itaalia teed on Soome omadest erinevad, püsib tema eesmärk sama. "Kruusa peal sõitmine tuleb natuke erinev, aga lahtine pind ei ole niivõrd erinev. Eesmärk on sama, mis oli Soomes - koguda nii palju kogemust kui võimalik," ütles Solberg.

Enne juuni alguses toimuvat Sardiinia rallit osaleb Solberg ka Portugali MM-sarja rallil, aga seda WRC2 kategoorias. "Konkurents WRC2-s tuleb väga tihe. Tundub, et kõik - ka Esapekka Lappi - tulevad selle jaoks kohale. See tuleb üks suur võitlus. Minu jaoks - lähen jälle kogemuse järgi, aga oleks tore, kui lõpetaks veelkord poodiumil," Solberg lisas.

Hetkel on MM-sarjas peetud kolm etappi, millest kaks on võitnud prantslane Sebastien Ogier. Toyota piloot asub ka 61 punktiga liidrikohal. Järgnevad Neuville 53, Elfyn Evans (Toyota) 51, Tänak 40 ja Kalle Rovanperä (Toyota) 39 silmaga. Solberg kogus oma debüütrallil Soomes kuus punkti ning on selle tulemusega MM-sarjas kümnendal kohal.