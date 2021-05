Hyundai palkas hinnatud M-Spordi inseneri

Loriaux ei kommenteerinud uudisest teatanud DirtFishile oma üleminekut, aga tõenäoliselt asub ekspert tööle Hyundai järgmise hooaja Rally1 kategooria masina kallal.

Loriaux tegi endale nime Prodrive'is Subaru Impreza WRC2000 mudeliga, mis mõjutas arusaamu ralliautost väga tugevalt.

Järgnevalt liitus ta M-Spordiga ja osales näiteks Ford Focus RS WRC03 mudeli väljatöötamises, millega sõitis edukalt Markko Märtin. Järgnevalt tõi tema 2006. aasta Focus aga Fordile esimese võistkondliku MM-tiitli pärast 1979. aastat.

Lisaks ralliautodele on Loriaux olnud edukas ka ringrajal, töötades M-Spordis Bentley GT autode kallal.

"See on suur tehing ja tõenäoliselt räägib enam Hyundai kui M-Spordi kohta," lausus üks allikas DirtFishile.

"Kahtlemata on Christiani pliiats sama terav kui varem - kui vaadata, mis ta tegi GT-sarjas suurte-suurte nimede vastu, siis on see muljetavaldav üleminek ja ta kindlasti mõjutab järgmist hooaega - ja ka praegust!"

Loriaux'l on lähedased sidemed ka Hyundai sõitjatega, sest Ott Tänakuga töötas ta koos eestlase M-Spordi päevil ja Thierry Neuville on tema kaasmaalane.