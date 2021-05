Toyota tuleb Portugali rallile uue mootoriga

Meeskonna teatel on uuel mootoril rohkem hobujõude ja parem vastupidavus. Jõuallikas oli tegelikult valmis juba eelmiseks etapiks Horvaatias, aga logistilistel põhjustel seda veel kasutusele ei võetud.

"Meil on mootor juba mõnda aega olemas ja kuna tegemist on vana mootori edasiarendusega, tahtsime seda kasutada niipea kui võimalik," kommenteeris Toyota tehnikadirektor Tom Fowler väljaandele DirtFish. "Mõtlesime Horvaatia peale, aga Portugali on parem otsetee."

Tegemist on Toyota esimese Kölni keskuses disainitud ja konstrueeritud mootoriga. "Mootoril on kindlasti rohkem hobujõude - see võib kõlada imelikult, aga mitte iga meie uuenduse juures pole see nii olnud," jätkas Fowler.

Tema sõnul paraneb ka jõuallika töökindlus. "Me oleme pidanud silmas mõningaid luukeresid, mis meid varitsevad," lisas insener, kuigi ei täpsustanud, kas tegemist võis olla silindriprobleemiga, mis põhjustas mullu Türgis Sebastien Ogier' katkestamise.

Kuigi uut mootorit ei õnnestunud Horvaatias veel kasutada, siis värskeid auto esiosa aerodünaamikadetaile küll. "Oleme muutnud aerodünaamikat esitiival - meil on seal nüüd väiksed spoilerid," lausus Toyota tiimijuht Jari-Matti Latvala.

Lisaks Toyotale on värske mootorivahetus ka M-Spordi, kelle Fordid kasutasid uusi jõuallikaid juba Horvaatias.