Selgus Rally Estonia võistlustrass

Neljapäeva hommikul on kavas testikatse ja õhtul Tartus kahekilomeetrine publikukatse. Reedel ja laupäeval sõidetakse kaheksa tavakatset ja laupäeva õhtul veel korra ka Tartu publikukatse. Pühapäeval on kavas pisut lühemad kiiruskatsed ja kokku on neid kuus.

Kokku sõidetakse Rally Estonial 24 kiiruskatset kogupikkusega 319,38 km (neljapäeval 2,00, reedel 130,54 km, laupäeval 132,86 km, pühapäeval 53,98 km). Võrdluseks: eelmisel aastal oli kokku 17 kiiruskatset kogupikkusega 233,40 km.

Tänavusest MM-kalendrist on hetkel teada kaheksa esimese ralli programmid ning selles võrdluses on Rally Estonial kõige rohkem kiiruskatseid ja kilometraažilt ollakse Portugali (337,51 km) ja Keenia (320,77 km) järel kolmandal kohal.

Lisaks WRC autodele sõidavad Lõuna-Eestis ka WRC2, WRC3 ja juunioride MM-sarja arvestuses.

Ajakava:

Neljapäev:



Test Abissaare 6,23 km 9.01

SS1 Tartu 1 2,00 km 20.38



Reede



SS2 Arula 1 12,66 km 9.40

SS3 Otepää 1 18,25 km 10.28

SS4 Kanepi 1 16,51 km 11.16

SS5 Kambja 1 17,85 km 12.08

SS6 Arula 2 12,66 km 15.34

SS7 Otepää 2 18,25 km 16.22

SS8 Kanepi 2 16,51 km 17.10

SS9 Kambja 2 17,85 km 18.08



Laupäev



SS10 Peipsiääre 1 23,56 km 8.06

SS11 Mustvee 1 12,39 km 9.08

SS12 Raanitsa 1 22,76 km 10.36

SS13 Vastsemõisa 1 6,72 km 11.39

SS14 Peipsiääre 2 23,56 km 15.06

SS15 Mustvee 2 12,39 km 16.08

SS16 Raanitsa 2 22,76 km 17.34

SS17 Vastsemõisa 2 6,72 km 18.37

SS18 Tartu 2 2,00 km 20.08



Pühapäev



SS19 Neeruti 1 7,80 km 7.21

SS20 Elva 1 11,72 km 8.09

SS21 Tartu vald 1 7,47 km 9.08

SS22 Neeruti 2 7,80 km 11.41

SS23 Elva 2 11,72 km 12.29

SS24 Tartu vald 2 (PK) 7,47 km 14.18