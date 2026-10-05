Viimsi korvpalliklubiga liitus ameeriklasest ääremängija

24-aastane ja 208 cm pikkune Buom mängis möödunud hooajal Põhja-Makedoonias Cair 2030 ning Bulgaarias Spartak Pleveni ridades.

Põhja-Makedoonias kogus ta kaheksa mänguga keskmiselt 14,2 minutiga 7,0 punkti, 2,6 lauapalli ja 0,4 blokeeritud viset. Bulgaarias käis Buom platsil 17 kohtumises, kogudes keskmiselt 16,6 minutiga 4,8 punkti, 3,5 lauapalli ja 0,4 blokeeritud viset.

"Augusti lõpus-septembri alguses tabasid meid mõned vigastused. Otsustasime, et oma eesmärkide täitmiseks oleks meil vajalik korvi alla lisajõudu siiski tuua. Leidsime Mayoum'i näol sellise mängija nagu me ette kujutasime – korvi alla jõudu juurde, mis annab võimaluse ka treeningutel harjutada ja harjuda füüsilisema mänguga, mis omakorda mitmele mängijale kindlasti individuaalse arengu mõttes kasulik. Mayoum'i lisandumine annab meile samuti variante mõnda mängijat kasutada teisel positsioonil, mis praegu ja see omakorda võimaldab meil mitmekülgsemad olla," selgitas Viimsi peatreener Valdo Lips.

Buom jookseb esimest korda oma uue koduklubi eest väljakule tuleval pühapäeval, kui Viimsi võõrustab Eesti-Läti liiga valitsevat meistrit Valmierat.