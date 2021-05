Järjekordne WRC sõitja vahetab kaardilugejat

24-aastane Loubet ja temast viis aastat vanem Landais istusid ühes masinas alates 2015. aastast, tunamullu võideti WRC2 sarja tiitel.

"Elu koosneb valikutest ja see oli üks, mis suruti meile peale. Miski ei riku meievahelist sõprust," kirjutas Loubet sotsiaalmeedias. "Kasvasime koos üles, elasime üle paremaid ja halvemaid aegu. Olen kindel, et nii nagu mina, võidab sellest otsusest ka tema."

"Kui asi töötab, on see piloodi võit, kui ei tööta, on viga kaardilugejas," käis Landais ajalehele l'Est Republicain välja igiammuse tõe. "Tulemusi ei olnud. Nad käskisid Pierre-Louis'l midagi muuta, kui ta tahab järgmisel aastal edasi sõita. Pea pidi lendama. Jään aga positiivseks ja ei unusta, et tänu Pierre-Louis'le sain oma eesmärke täita," lisas prantslane.

WRC klassis on sel aastal toimunud palju personalimuutusi. Pikalt Nicolas Gilsouliga sõitnud Thierry Neuville'i uueks kaardilugejaks sai Martijn Wydaeghe, Gus Greensmith vahetas Elliott Edmonsoni välja Chris Pattersoni vastu ning kogenud Carlos del Barrio asemel istub Portugali rallil Dani Sordo kõrvale Borja Rozada.