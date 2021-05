Hyundai fookus paneb Toyota tehnikadirektori närveerima

"Ma arvan, et hetkel on meil asjad korras. Aga peame pidevalt leidma tasakaalu 2021. ja 2022. aasta auto arendustöös," lausus Fowler väljaandele DirtFish.

"Me võiksime rohkem keskenduda praegusele, võiksime teha enam, aga peame töötama ka järgmist hooaega silmas pidades. Seda tasakaalu on raske tabada ja mulle valmistab muret, et Hyundai pühendub täiega praegusele autole. See teeb mind närviliseks."

Lisaks tekitab kõhklusi ka asjaolu, et sel aastal lisandus kalendrisse Akropolise ralli ehk pehmetel ja kiiretel Tšiili teedel sõitmise asemel tuleb septembris saada hakkama hoopis karmimate Kreeka tingimustega.

"Isiklikult arvan, et Akropolise tagasitulek on sarjale hea, aga meie tiitlijahti arvestades usun, et parem oleks mitte Kreekasse minna - arvestades Hyundai arenguid ja seda, mida sihime meie."

"Tšiili nõuab autolt sarnaseid asju Soomele, meil on seal minevikus hästi läinud ning olen väga kindel seadistuses, mida need rallid vajavad, aga karm kruus on meie jaoks imelik - oleme võitnud mõne ralli, sest auto on tugev, aga me kaotasime edumaa, kui kõik teised tegid autod tugevamaks," jätkas Fowler.

Tehnikadirektori sõnul pole Toyota kohanenud soovitud kiirusega ja seetõttu ta Tšiilit Kreekale eelistakski.

Tänavusest kolmest rallist on Toyota olnud Hyundaist parem kahel ning neil on koos 27 punkti enam kui konkurendil.