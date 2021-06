Latvala: Katsuta ei peaks arengut liialt tagant kiirustama

Toyota sõitja Takamato Katsuta on võtnud selle hooaja eesmärgiks MM-sari kolme parema seas lõpetada, ent tiimi pealiku Jari-Matti Latvala sõnul ei tasu Katsutal üle oma varju hüpata.

Katsuta suur eesmärk on seotud sooviga tagada endale koht Toyotas ka järgmiseks hooajaks, vahendab ralliportaal DirtFish. Peale konarlikku eelmist hooaega on jaapanlane käesoleval aastal näidanud stabiilset minekut, lõpetades kolm esimest etappi kuuendana ning Portugali ja Itaalia etapid neljandana.

Katsuta kiirus on sarja üks järjekindlamaid, tehes jaapanlasest paljudel etappidel Toyota kiireima mehe. Meeskonna juhi Latvala sõnul on jaapanlase tööeetika silmapaistev ja ta ei kahtle, et mees võiks ühel päeval olla sarja kolme parima sõitja seas.

Küll aga ei soovita Latvala Katsutal liigseid riske võtta ja arengut kunstlikult kiirendada. Eesmärk pjedestaalil lõpetada on realistlik, kuid mitte selleks hooajaks, arvab ta. "Katsuta võiks praegusel viisil töötamist jätkata ning väikeste sammudega paremaks saada. Nii jätkates võiks ta 2023. aastaks jõuda suurde mängu," ütles Latvala.

Tipus olles peab pidevalt sõitma häid tulemusi ning noppima MM-sarja punkte. Sellega kaasneb pinge, olukord muutub. Sellises rollis pole lihtne olla ja ma arvan, et Katsutal napib teistsuguse rolli jaoks praegu veel kogemusi," lisas soomlane.