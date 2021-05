Ralliekspert: uskusin, et Tänak läheb tagasi M-Sporti

Hyundai teatas neljapäeval pressiteate vahendusel, et tiimi esisõitjad Ott Tänak ja Thierry Neuville on võistkonnaga sõlminud uue, mitmeaastase lepingu. Kui belglane on Hyundaid esindanud juba viimased seitse aastat, liitus eestlasest maailmameister tiimiga mullu. Eelnevalt sõitis Tänak nii M-Spordi kui Toyota eest.

"Kas meid üllatab, et Thierry Neuville ja Ott Tänak on Hyundaiga lepingut pikendanud?" küsib Evans neljapäevases DirtFishi arvamusloos. "Jah ja ei. Või pigem, ei ja jah. Neuville on Hyundaiga olnud alates tiimi taassünnist 2014. aastal. Korealastele ja Alzenau tiimile meeldib ta väga ning oli raske näha, et ta võiks kuskile mujale minna."

"Teised lood on aga Tänakuga, kelle rändurlikud kalduvused jäävad alla vaid maailmameistrile Sebastien Ogier'le. Prantslane on kuue aasta jooksul sõitnud nelja tiimi eest, Tänak viie aasta jooksul kolme tiimi eest," jätkas Evans. "Ausalt öeldes uskusin tõesti, et Tänak läheb järgmisel aastal tagasi M-Sporti."

Autoralli MM-sarjas algab järgmisest aastast uus ajastu, kui kasutusele võetakse hübriidmootoritega masinad. Hyundai uue põlvkonna WRC masin põhineb Hyundai i20 N tänavamudelil, mille testimisega alustatakse tiimi sõnul juba õige pea.

"Kui olin aga rääkinud Tänakule lähedal seisvate inimestega, sai selgeks, et ta kavatseski Hyundais jätkata. Praegu ei olnud õige aeg midagi muuta ja arvestades, kui oluline muudatus järgmisel aastal tuleb, on selles loogika," lisas ralliajakirjanik.