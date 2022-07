Endiselt spordikohtu otsust ootav Nabi: loodame, et vähemalt vastus on positiivne

"Ei ole vahepeal mitte midagi kuulnud. Alguses oli juttu, et võiks poolteist kuud minna, nüüd on juba kaks möödas," kommenteeris Heiki Nabi esmaspäeval Delfi Spordile.

Nabi tõdes, et keeruline on olnud otsust oodata. Kuna dopingujuhtumit puudutav protsess on juba nii pikaks veninud, on ta ootamisega aga juba ära harjunud. "Midagi ise mõjutada enam ei saa, peab lihtsalt ootama," lisas Nabi. "Loodame, et kui otsus tuleb, siis vähemalt vastus on positiivne."

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe ei osanud samuti öelda, millal otsus CAS-ist võiks tulla. "Nad ei anna eelnevalt ühtegi infot," sõnas Vallimäe.

"Meie endine advokaat, CAS-i nõunik arvas, et kuu või poolteist on liiga lühike aeg. Pigem võiks rääkida kahest-kolmest kuust," märkis Vallimäe. "Kui 10. mail toimus istung, siis mina hakkaksin alles augusti keskpaigast ootama otsust."

Kahekordne maailmameister ja Londoni OM-hõbe Nabi andis eelmise aasta alguses võistlusväliselt dopinguproovi, kust leiti keelatud ainet letrosooli. Mullu aprillis avati Nabi dopinguproovi B-proov, mis osutus samuti positiivseks. Seejärel määrati sportlasele ajutine võistluskeeld, misjärel Nabi selle alt ajutiselt pääses, võisteldes Poolas olümpiaeelsel kontrollturniiril. Eelmise aasta 28. juunil määrati talle aga kaheaastane võistluskeeld. Nabi pöördus juba siis CAS-i, paludes esialgset õiguskaitset, et säilitada võimalus võistelda Tokyo olümpial, kuid CAS ei rahuldanud tema taotlust.

Nabi pole enda sõnul teadlikult dopingut tarvitanud ja seetõttu kaebas ta otsuse spordikohtusse, kus istung toimus 11. mail.