Kilp: Teppan lahkus MM-ilt teatevõistluse ajal

27-aastane Marko Kilp sõitis Oberstdorfi maailmameistrivõistlustel klassikasprindis välja karjääri kõrgeima, 20. MM-koha ja klassikatehnikas on tulnud ka kaks individuaalset Eesti meistritiitlit. Varem ise treeninud, aga sellest hooajast Aivar Rehemaa tiimi kuuluv Kilp loodab, et olümpia-aastal tehakse samm edasi ka sprindi tulemustes.

"Eelmisel aastal tegutsesin täiesti üksi, sellest aastast on mul uued treenerid. Kuigi distantsi tulemusi vaadates on edasiminek toimunud, on sprindis see kahjuks rohkem aega võtnud. Loodan, et olümpiaaastal suudame need vead parandada. Tuleb rohkem uskuda oma tiimi ja leida sealt positiivseid noote," rääkis Kilp ERR-ile.

Maailmameistrivõistluste lõpupäevadest toob Kilp välja ka ühe teda häirinud episoodi. "Peatreener lahkus keset teatevõistlust, viidates rahapuudusele. Teatevõistlusel ega 50 kilomeetris teda ei olnud," sõnas Kilp.

Eesti koondise peatreener Jaanus Teppan ütleb Marko Kilbi väitele vastuseks, et kuna viimasel päeval 50 kilomeetri distantsil osalemise otsus tehti MM-i ajal, tuli reisigraafikut koostades arvestada varem ostetud lennupiletitega ja et halvenenud ilmaolud sundisid teatesõidupäeval lahkumist varasemaks tooma.