Kilp 20. kohast: hooaja parim sõit, olen rahul, et see juhtus just MM-il

"Eelsõidus olin valmis selleks, et saan edasi. Sõit oli suhteliselt kindel, aga kui finišisse jõudsin, siis üllatavalt palju oli kaotust. Aga täna tundusidki vahed suured. Ilm oli päris suure kaalukausiga. Mida tagant poolt startisid, seda aeglasemaks olud läksid. Mis veerandfinaali puudutab.. väga valida sõita seal ei olnud. Teadsin, et esimese kahega peab edasi saama, ajavarianti väga palju pole, vaadates, mis olud meil siin valitsevad," rääkis Kilp intervjuus ERR-ile.

Mille taha jäi aga veerandfinaalist edasi pääsemine? "Kas me oleme midagi hästi või halvast iteinud, aga täna seda minekut viimase nuki peal ei olnud, et võidelda laskumisel nendega koos. Olen selles mõttes rahul, et hooaja parim sõit ja see kukkus välja just MM-il. TOP20 ei ole üldse mitte paha," jätkas Kilp.

Oberstdorfis on viimastel päevadel olnud erakordselt soojad ilmad, mis muudavad võistlemise ääretult raskeks. "Õnneks tulid korraldajad nii palju vastu, et tõstsid võistluse varasemaks. Nad eile soolatasid sprindirada, et oleks kõigile natuke võrdsemad olud, aga see murdumine toimuski 10 ja 10.30 vahel, sinnani rada püsis. Mis puudutab finaalsõitu? Mida sõit edasi, seda vesisemaks see läheb ja suusad koguvad suhteliselt kergelt mustust. Mis seal ikka parata? Kui väljas on üle 20 kraadi päiksega, siis isegi poelettidelt on päikesekreemid otsas, nii soe on," rääkis Kilp.

"Minu jaoks on see erakordne. Ma ei ole nii soojaga võistelnud lume peal. Õnneks natuke päästab, et öösel on miinus null, miinus üks ja korraldajad on nii palju kunstlund teinud, et lume paksus on nii hea, et see hoiab lund niivõrd jahedana mingi kellani. Need võistlused, mis on keset päeva, seal on tõesti veesuusatamine. Väga rasked olud on," kinnitas Kilp, kes arvatavasti võistleb veel mõlemas tiimisõidus.