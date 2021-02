Tallinna suusamaratoni peakorraldaja: võistlus toimub kindlasti

"Kui eelmine aasta saime lumepuuduse tõttu Estoloppeti sarjas ainult Tallinna maratoni korraldada, siis see aasta on ikka väga mõnus talv," kiitis Tallinna maratoni peakorraldaja Raivar Vaher, kes on maratonide juures olnud juba 1998. aastast, mil osales suusavõistlusel korraldajana karukostüümis maratonimaskotina.

Estoloppeti sarja 105. maratonil ehk poolümmargust juubelit tähistaval 23. Tallinna maratonil saavad suusasõbrad nautida 38 km ja 19 km distantsi vabatehnikas, lisaks toimuvad lastesõidud. "Tallinna maratoni eripäraks on see, et need, kes valivad läbimiseks pikema distantsi, saavad sõita 19 km ringi kaks korda. Väga oodatud on Tallinna suusamaratonile nö pühapäevasõitjad, kes saavad nautida ilusat loodust, suurepärast rada ning saavad sõidust mõnusa emotsiooni," julgustas Vaher kõiki maratonile tulema.

Peakorraldaja sõnul ollakse ettevalmistustega graafikus ning kõik sujub kenasti. "Korraldusmeeskond on väga suure ja tubli töö juba ära teinud, oleme maratonipäevaks igati valmis. 23. Tallinna maratoni toimub kindlasti, oma osa raja kvaliteedis mängib eelnevate päevade ilm," sõnas Vaher, kes pani südamele, et maratonile haigustunnuste ilmnemisel mitte tulla ning samuti tulla võimalusel oma transpordiga.

Lisaks Tallinna maratoni peakorraldamisele on Vaher ka juba kolmandat aastat järjest Estoloppeti sarja juht ning maratonide korraldamisega tegeleb oma igapäeva põhitöö kõrvalt. "Maratonidega seotud tegevused on hea vaheldus. Eks nendeks ettevalmistused käivad tegelikult aastaringselt, suvel tuleb näiteks metsas radu ette valmistada. Tuleb tõdeda, et see aasta pakkus korraldusliku poole pealt väljakutset just koroonaviirusega seotud piirangud, kuid oleme kenasti hakkama saanud - pretensioone pole olnud ja oleme täitnud kõiki meile seatud nõudeid," tõi Vaher esile, lisades, et just suusatajatelt saadud positiivne tagasiside ja emotsioon annabki indu maratonide korraldamisega tegeleda.