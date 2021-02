Viljandi järvele tehti korralik uisurada, suure tõenäosusega maraton toimub

Väike seltskond uisuentusiaste pidas 15-kraadise pakasega ilma lausa ideaalseks, et rajada Viljandi järvele korralik uisurada. Kuna külm püsib, siis kuu lõpus toimuvat Mulgi uisumaratoni ilm ei väära. Nüüd tuleb vaid loota, et järjekordne koroonapuhang maratoni toimumist ei takista.

Spordiveteran Juhan Änilane ei jäta vahele ühtki jooksuvõistlust ega uisumaratoni. Selleks, et Viljandi järvejääl üldse saaks uisutada, tuleb seda kasta õige koguse veega.

"See on vajalik, et ei tekiks topeltjääd ja külma võib olla kümne kraadi juures. Lund ei tohiks samuti peale tulla," rääkis vabatahtlik rajameister Juhan Änilane intervjuus ERR-ile. "Eile õhtul poisid kastsid ja lund peale ei tulnud, seega on eilne jää hästi külmunud ja täna samuti. Loodame, et tuleb väga hea jää."

Viljandi rattaklubi hakkas Mulgi uisumaratoni rada ette valmistama jaanauri algul, kui külm kaanetas järve ja esimesed uisutajad välja ilmusid. Siis tulid sulailmad ja lumesadu, mis muutis jää krobeliseks. Nagu kolmapäeval Viljandi järve jääd kastnud mehed lubasid, saab jää 28. veebruari uisumaratoniks kindlasti korda, ent kas maraton koroona tõttu üldse toimub, sajaprotsendilist kindlust veel pole.

"Eks me oleme siin kõhkleval seisukohal, aga tegime taotluse kultuuriministeeriumisse, et meile võimaldatakse samasugune erand nagu Estoloppeti suusamaratonide sarjale," rääkis MTÜ Viljandi Rattaklubi juht Kristjan Kivistik. "Sain kiire tagasiside, et see erand on võimalik, aga hetke seisuga ei ole kinnituskirja tulnud. Ootame, loodame, et ikkagi saame ära teha. Üheteistkümnes kord."

Mulgi uisumaraton on kehvade jääolude tõttu ära jäänud kahel korral, viimati eelmisel talvel. Tänavu võisteldakse Viljandi järvel kuni kahe kilomeetri pikkusel ringil. Viljandi rattaklubi hoiab korras ka Paala järve uisurada. Tippajal käib järvejääl talve nautimas 30 ja Paala järvel umbes 70 uisutajat.