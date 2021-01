Viru maratoni võitsid Sander Linnus ja Tatjana Mannima

Sander Linnus tegi kohe võistluse algfaasis jälitajatega vahe sisse. Esimeselt 21 kilomeetri pikkuselt ringilt tulles oli tema edu kümneliikmelise jälitajate grupi ees juba poolteist minutit. Lõpuks küll vahe vähenes, kuid distantsil ainsana kahe tunni piiri alistanud Linnuse edumaa oli siiski finišis turvaline. Võitja sõnul üksi ees olemine kerge ei olnud.

"Mõned kohad olid ära tuisanud ja tuul oli tugev, aga mulle vist sobivad sellised raskemad, ekstreemsemad olud. Võtsin riski ja seekord õigustas," rääkis Linnus ERR-ile.

Sander Linnuse senine ainus Estoloppeti etapivõit pärines 2019. aasta kevadest, kui ta kindlustas Haanja maratoni kiireimana endale ka sarja üldvõidu.

"See oli mulle üllatav, et esimesena võitsin klassikamaratoni, mis ei ole minu tugevaim külg, aga nüüd sain oma distantsi võidu ka lõpuks kätte. Vabatehnika on mulle palju hingelähedasem," tõdes Linnus.

Naistest sai Lääne-Virumaal kindla võidu lähimat konkurenti Eveli Saute ligemale kümne minutiga edestanud ja üldjärjestuses kuuendana lõpetanud Tatjana Mannima.

"Esimesel ringil proovisin meestele järele minna ja see mul õnnestus. Esimesel ringil oli rada natuke pehme, aga teiseks oli rada juba ära sõidetud, siis läks paremaks. Lõpp oli juba palju parem," iseloomustas Mannima rajaolusid.

Estoloppeti suusasarja toimumiseks andis valitsus jaanuari keskel eriloa. Kuueetapilise sarja avalöögiks olemine pani korraldajatele pinged peale, tunnistas Viru maratoni eestvedaja Evi Torm.

"Suur mure oli ju ka selle pärast, et kui siin läheb halvasti, siis mis teistest etappidest saab," sõnas Torm. "Ma tõesti loodan, et kõik läheb väga hästi ning seda ka nädala ja paari pärast."

Erinevate distantside peale kokku osales laupäevasel Viru maratonil üle 800 suusataja.