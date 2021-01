Mulgi uisumaraton lükkub veebruari lõppu

Tulenevalt hetkel kehtivatest COVID-19 piirangu meetmetest on võimalik korraldada spordisündmust formaadis kus rajal viibib korraga vaid kuni 25 osalejat. "Sellises formaadis sündmuse korraldamine tekitaks olukorra, kus meile ei jagu piisavalt päevavalgust kõigi osalejate jaoks. Loodame leida võimaluse vähemalt saja osaleja samaaegseks võistlemiseks," kommenteeris Viljandi Rattaklubi president Kristjan Kivistik.

Korraldajate sõnul on kahele hooldatud uisurajale jõudnud tänaseks tuhanded uisusõbrad nii Viljandist kui ka teistest Eesti linnadest. Alanud soe periood on juba tänaseks toonud radadele piisavalt suure koguse vett, et muuta rajad kasutuskõlbmatuks. Uisuradade rajamisel ollakse sõltuvuses kümnetest asjaoludest - seda tõestasid täna vaid 12 tunniga kasutuskõlbmatuks muutunud uisurajad. "Tänane soe ilm tõi radadele piisavalt sulavett, et raja pealmine osa täies mahus pehmeks muuta. Tundub, et loodus andis meile lisaaega kompromisside leidmiseks Viljandi linna ja Terviseametiga," sõnas lootusrikkalt Mikk Mihkel Vaabel.

Mulgi uisumaraton on ajalooliselt toimunud nii 10 km kui ka 1500 meetri pikkusel võistlusdistantsil. Võistlejate ohutuse tagamiseks lükati võistlust edasi viimati 2018. aastal. Eelmisel aastal jäi maraton loodusliku jää puudumise tõttu ära.