Freestyle-suusatamise treener Sildaru vigastusest: kukkumine on selle spordi osa

Et Sildaru on juba varasemalt põlvesidemeid vigastanud, tekitab värske tagasilöök küsimusi. Kuivõrd tõsiseks võib vigastus osutuda?

Esmalt loodame, et ei ole midagi tõsist juhtunud. Kuid loomulikult kui diagnoos on karmim, siis oleks see praegu suhteliselt suur põnts tema treeningutele ja võistlemisele. Võistluspausi võimalik pikkus on aga juba arstide määrata.

Kuna tegu on ekstreemspordiga ja ekstreemspordi puhul öeldakse, et kukkumine on osa edasiminekust ja progressioonist. Kui kukkumisi ei oleks, siis paremaks ei saaks. Kahjuks tuleb sellistel aladel sellega arvestada.

Taliolümpiani on jäänud aasta. Kas vigastuse korral jõuaks Sildaru tagasi võistlusvormi?

Oletades, et tegu ei ole nii raske vigastusega, siis arvan, et siin ei tohiks treenimisega väga suurt probleemi ette tulla. Kuna Kelly on maailmas number üks, siis ega tal tegelikult nii kiiresti selle ühe aastaga sealt kuskile kukkuda ei ole.

Suvel harjutas Kelly õhkpadjal kahekordset cork'i. Mis see on ja kui oluline see talle on?

Need samad X-mängud just näitasidki eriti Big Air hüpetel, et ilma selle kahekordseta esikolmikusse asja ei ole. See kahekordne tuleb ära teha ja parimal viisil muidugi mõlemas suunas, nii paremale kui vasakule. Põhimõtteliselt on tegu nii-öelda kahekordse tagurpidi saltoga, mille jooksul siis tegelikult ka ümber vertikaaltelje veel pööreldakse.