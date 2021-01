Jaanus Teppan suusaalade MM-i eel: usun, et koondis saab veel lisa

20-aastane Aveli Uustalu teeb Oberstdorfis täiskasvanute MM-i debüüdi. Juba varem võistleb ta aga U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel. See, kuidas olla heas hoos kahel tiitlivõistlusel, pakub põnevust ka neiule endale.

"Kindlasti ma tahan, et ma oleksin mõlemal tiitlivõistlusel heas seisus, aga eelkõige mul on ju pandud, et põhieesmärk on U23 MM. Seal tahaks nagu selle oma ära teha," lausus Uustalu ERR-ile.

Omal ajal juunioride maailmameistriks tulnud Aivar Rehemaa väärtustab noorte tiitlivõistlusi.

"Ma arvan, et tüdrukute poolelt on selles mõttes lihtne, et need, kes on nii-öelda juuniorid ja U-23, et nende prioriteet on omaealiste MM. Vaadata, kuidas seal läheb ja siis hea hooga minna edasi täiskasvanute MM-ile," arvab 2002. aastal juunioride maailmameistriks tulnud Rehemaa.

"Ja ma arvan, et ega poiste puhul samamoodi. Need, kes nii-öelda vanusega kvalifitseeruvad omaealistele, siis tuleb prioriteediks ikkagi tolle panna ja siis täiskasvanute MM edasi."

Täiskasvanute tiitlivõistlused on siiski midagi erilist. Nendel osalemisest unistas ka Aveli Uustalu. "Alates sellest, kui olid Seefeldi maailmameistrivõistlused ja Mariel Merlii Pulles suutis seal sõita top 30. Siis oli see tunne, et tahaks ise ka kunagi seal võistelda. Nüüd see hooaeg on see võimalus."

Jaanus Teppan: MM-il võiks õnnestumise korral välja panna mõlemad teatevõistkonnad

Murdmaakoondise peatreener Jaanus Teppan on eelseisvate tiitlivõistluste eel optimistlik. Eriti loodab Teppan häid tulemusi U-23 MM-ilt veebruari algul Soomes.

"Tänasel päeval on seis selline, et me lähme U-23 juunioride MM-il kuni 12 inimesega. Ütlen kätt südamele pannes, et kuus kuni kaheksa sportlast on võimelised sõitma 30 sisse ja nendest neli kuni viis veel 15 sisse. Ma ei ütleks, et seis on halb, vaid seis on isegi hea," rääkis Teppan ETV spordisaates.

"Hea õnnestumise korral võiks Oberstdorfis [täiskasvanute MM-il] välja panna mõlemad teatevõistkonnad. Praegusel hetkel on statuudi täitnud kaks meest ja kaks naist. Teistele anname võimalusi veel maailma karikas neid statuute täita ja juunioridel jääb veel võimalus U-23 MM-il seda teha. Ma arvan, et meil veel lisandub sinna ja saame teatevõistkonna täis."

Mis on Eesti koondise MK-sarja poliitika kuni tiitlivõistlusteni? "See aasta on olnud erandlik. Koroonaviiruse pani meile pitseri peale ja me ei saanud teha katsevõistlusi nii, nagu oleks soovinud. Viisime esimesele MK-etapile peale katsevõistluste võitjad ja edasi oleme järginud enda statuuti, kus on FIS punkti nõue ja need kes on selle täitnud, on maailma karikal sõitnud."

Koondise peatreener lisas, et tema töö ei piirdu pelgalt suusatajate juhendamisega. "Minule on suusaliidu ametijuhendi poolt ette pandud hästi palju kohustusi, mis on ehk nagu hunt kriimsilmal. Olen reisikorraldaja, pisut ka suhtekorraldaja, kohati autojuht, logistik ja vahepeal ka kokk - kõik sellised ametid. Mis tuleb teha, seda ma teen. Kõige tähtsam on see, et kevadeks moodustuks koondis ja saaksime sellisena lõpuks treenima hakata."