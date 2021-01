Klassikasprindis krooniti Eesti meistriks Kilp ja Uustalu

Klassikasprindi ring oli profiililt raske ja nii sündis üllatusi vähe. Meeste võistlusest kadus suurem intriig sellega, et U-23 vanuseklassi MM-iks valmistuv Martin Himma otsustas starti mitte tulla.

Kvalifikatsiooni võitnud Marko Kilp läbis kohasõidud suurema närvikuluta. Finaalis olid tema vastased Henri Roos, Kaarel Kasper Kõrge ja Karl Sebastian Dremljuga. Kilbi ülekaal oli selge, sama kindlalt võitis hõbeda Roos. Kolmas koht kuulus Kõrgele.

"Ma läksin ühtlase tempoga ja sõitsin oma sõitu kuni finišini," rääkis ERR-ile Kilp. "Kontrollisin sõitu nii palju, et keegi mulle ohtlikuks ei saaks. Ma arvan, et seal, kus oli vaja juurde panna, seal ma natukene panin ja ma arvan, et nii see sõit kulges."

Sellest, millises seisus on Kilp võrreldes maailma tippsprinteritega, saab ta pildi kuu lõpus toimuval Faluni MK-etapil. Igatahes on lumerohke talv Euroopas treeninguvõimalusi võrdsustanud ja mõjunud hästi ka rahakotile. Aivar Rehemaa, kes hooaja alguses tegeles seitsme suusatajaga, keskendub nüüd rohkem kahele sportlasele - Kilbile ja Kaarel Kasper Kõrgele.

"Jaanuari lõpust kuni MM-i lõpuni mind teiste õpilaste jaoks kahjuks väga ei ole. Aga see on selline esimene aasta ja küll me üritame seal ka asjad paremini joonde saada," tõdes Rehemaa.

Osalemist aasta alguses toimunud Tour de Ski'l, kus Kilp sõitis kaasa kaks esimest etappi, loeb Rehemaa heaks otsuseks. "Ma otsisin Markole kõige ebasobivama võistluse, kõige ebasobivamad tingimused. Kõrgus, väga raske rada ja ülitugev konkurents. See oli eesmärk, et ta saaks tugevas konkurentsis häid võistlusi."

Naiste võistluses oli favoriit samuti võidukas. Aveli Uustalu jäi küll eelsõidus neljandaks, kuid finaalis konkurendid tema võimu vastu ei saanud. Uustalule järgnesid Johanna Udras, Teiloora Ojaste ja Keidy Kaasiku.

"Viimasel tõusul ei läinud keegi ette, ma sain ise ilusti ees mindud ja treenerid karjusid, et nüüd on vaja kõik välja anda. Ja nii ma tegin," rääkis Uustalu.

18-aastase Johanna Udrase jaoks on hooaeg raskelt kulgenud. Eesti meistrivõistlused näitasid andeka suusaneiu jaoks siiski seda, et osalt on teravus tagasi tulnud. Udras valmistub juunioride MM-iks ja täiskasvanute tiitlivõistlustele pigem ei kipu. Laupäevane võistlus andis vajalikku enesekindlust.

"See tõi tagasi stabiilsuse, mis mul oli eelmisel hooajal. Kindlasti oli see hea," kinnitas Udras.