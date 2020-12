Esimest korda MK-punktidele sõitnud Himma: väga palju oleks saanud paremini teha

"Eelmine nädal sai Davosis käidud ja pinge või millegi muu pärast ei tulnud tulemus nii hea. Aga proovisin seekord kõike paremini teha ja ütleksin, et eelsõit oli väga hea tulemus. Finaalis kindlasti oleks saanud paremini. Seda saab analüüsida ja järgmine kord tuleb kindlasti see ka paremini," usub Himma intervjuus Vikerraadiole.

Himma ei pidanud lootusetuks ka poolfinaali jõudmist. "Väga palju asju on, mida oleks saanud paremini teha. Olen pidanud palju enda vigadest õppima ja eks olen nendest ka õppinud. Esimene ring tagasipöörde kurvis ei tulnud kõige paremini ja tegelikult tundsin, et jõudu on palju. Oleks palju teistmoodi teinud ja olekski tegelikult võimalik edasi saada. Kui oleks 0,5 kiiremini sõitnud, oleks ka kõvasti parem koht olnud."

Praegu puuduvad MK-etappidelt norralased, rootslased ja soomlased. "Konkurents on ikkagi tugev," lausus Himma. "[Kvalifikatsiooni võitnud Lucas] Chanavatja kõik on olnud eelmistel aastatel ka tugevad. Kui vaadata nendele kaotust, siis see ei ole suur. Mina teen oma ära ja ei mõtle, kes puudu on."

Dresdeni linnasprint on rajaprofiili poolest väga tasane. "Täna isegi sobis, kuigi olen pigem selline, kellele meeldivad tõusud ja tunnen, et just tõusudel võidan teisi," kommenteeris 21-aastane Himma.