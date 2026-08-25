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Olümpiahooajas pettunud Austria laskesuusataja sai uue hoo sisse: olen õigel teel

Laskesuusatamine
Anna Gandler
Anna Gandler Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Laskesuusatamine

Möödunud nädalavahetus oli Austria laskesuusataja Anna Gandleri jaoks edukas, saavutades reedel Austria suvistel meistrivõistlustel esimese koha. Pühapäeval Saksamaal Dresdenis toimunud suvebiatlonil noppis ta itaallanna Lisa Vittozzi ees teise koha.

Austerlanna tõdes intervjuus IBU-le, et oli pärast olümpiahooaega väga pettunud, sest see ei vastanud kaugeltki tema ootustele. Ta oli jõudnud punkti, kus seadis kõik kahtluse alla. Seetõttu andis võit Austrias ning teine koht Dresdenis talle tohutult motivatsiooni ja enesekindlust edasi töötamiseks. 

"See oli minu jaoks väga oluline. Ettevalmistus on seni kulgenud plaanipäraselt ja teadsin, et olen hästi treeninud. Siiski üllatas mind, et olen juba nii heas vormis, eriti arvestades, et mõned raskemad treeningud on veel tegemata. Seega arvan, et suudan veelgi paremini esineda. Tulemus näitas mulle, et olen õigel teel ja tehtud töö kannab vilja," sõnas ta. 

Gandler vaatas tagasi paar nädalat tagasi toimunud Blink festivalile, kus ta ei olnud oma parimas vormis. Austerlanna arvates tuleb peamine erinevus eelkõige närvidest. 

"Blinkil olin ma väga pinges. Olin teinud ka mõned muudatused oma püssi juures ja ei tundnud end sellega veel sajaprotsendiliselt mugavalt," lausus Gandler. 

"Siiski õppisin sellest kogemusest palju ja püüdsin seda rakendada nii Austria meistrivõistlustel kui ka Dresdenis. Arvan, et arenguruumi veel on, kuid enne hooaja algust on mul selle kallal töötamiseks veel veidi aega."

Gandleri sõnul on taas pjedestaalile tõusmine küll kordaminek, kuid ta ei soovi sellele liigset tähtsust panna. 

"Iga sportlane tuleb võistlusele erinevas ettevalmistusjärgus ja keegi ei valmistu näidisvõistluseks samamoodi nagu maailmakarikaetapiks. Usun, et eelkõige annab see mulle enesekindlust ja motivatsiooni eelseisvaks treeningperioodiks ning on hea teada, et suudan parimatega sammu pidada," rääkis ta. 

Austerlanna veetis enda suve Prantsusmaal, kus on tema sõnul laskesuusatajatele loodud väga head tingimused. 

"Rullsuusarada, lasketiir ja jõusaal asuvad kõik vaid viieminutilise teekonna kaugusel. See säästab palju aega ja muudab kogu treeningprotsessi tunduvalt tõhusamaks."

Lisaks köitis teda Prantsusmaa puhul rullsuusatamise võimalus maanteedel, sest kodumaal ei ole see lubatud. 

"Mulle meeldib väga, et seal saab tundide viisi maanteedel rullsuusatada. Seal võib veeta tunde rullsuusatades peaaegu täiesti tühjadel teedel. Olen kohanud ka palju toredaid uusi inimesi ja saanud selle käigus väärtuslikke kogemusi. Olen selle eest väga tänulik," sõnas ta. 

Toimetaja: Lisette Holst

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