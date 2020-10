Suviste suusahüpete Eesti meistriteks tulid Nõmme ja Bendi

Otepääl selgitati täna Eesti meistrid suvistes suusahüpetes. Meestest ei saanud keegi vastu Martti Nõmmele. Naiste konkurentsis "hõbeda" pälvinud Triinu Hausenberg on aga otsustanud saavutusspordi lõpetada.

Kuigi Martti Nõmme loobus tippspordist eelmisel talvel ning käis suve jooksul Otepääl vaid paaril korral hüppamas, võitis ta suvise Eesti meistritiitli üüratu, 57-punktilise eduga.

Tuleb märkida, et maailmas läbilööki üritavad Artti Aigro ja Kevin Maltsev ei osalenud, aga Nõmme pakkunuks neile kindlasti korralikku konkurentsi, sest lendas võistlusvoorudes 99 ja poole ning 96 ja poole meetri kaugusele.

Meeskondliku meistritiitli pälvis Nõmme Suusaklubi.

"Ma olen eluaeg suusahüppeid teinud. Ma olen proovinud kõige kõrgemat tippu jahtida. Nüüd kui olen muu elu peal, siis on mõtted küll mujal, kuid suusahüpped on kuskil mälusopis ikka säilinud ning kui ma mäele tulen ja lihtsalt hüppan, siis õnnestub see võib-olla isegi paremini," rääkis Nõmme intervjuus ERR-ile.

Tuleval talvel MK-sarjas osalevad Eesti suusahüppajad viibivad praegu välismaal. 21-aastane Aigro harjutab Saksamaal, 20-aastane Maltsev Sloveenias. Peatreenerit koondisel pole, sportlased saavad abi teistelt riikidelt.

"Suvel Kevin oli Planicas ja Artti tegeles koos soomlastega. Talvel liituvad mõlemad Soome koondisega. Mingil hetkel tuleb ka endale leida treener, kelle järgi sportlased reastuvad, aga praegu seni kuni üritame jõuda uuele tasemele, siis meie rahaliste võimekuste ja teadmiste juures on see väga mõistlik lahendus," rääkis kahevõistluse ja suusahüpete juhataja Rauno Loit.

Naiste suusahüpetes oli kindlalt parim Annemarii Bendi, kes võitis ka laupäeval kahevõistluse. Praeguse seisuga tegi aga saavutusspordis oma viimase etteaste "hõbedale" tulnud Triinu Hausenberg.

18-aastane Hausenberg valmistus veel suvel uueks hooajaks. Tartusse õppima asumine ei võimalda aga spordile enam piisavalt pühenduda. Neiu on oma hinnangutes otsekohene.

"Ütleme nii, et kui vanemad peavad kõik kinni maksma ja tulemust ei ole, siis on endal küll üsna paha tunne koju tagasi tulla," rääkis Hausenberg, keda prooviti ümber veenda, sest eesootav talv tähendab naistele nii kodust MK-etappi kui ka maailmameistrivõistlusi. Ahvatlev pakkumine.

"Ala juht Rauno Loit rääkis küll, et tulevad MM ja MK ning algul mõtlesin, et võiks ja tahaks, aga eks ma tahaks ikka õppimise ka korras hoida. Kui gümnaasium on lõpetatud, siis võib-olla, aga midagi kindlat ma ei ütle," jätkas Hausenberg.

Oma kordaminekutest spordis peab Hausenberg oluliseks FIS Youth Cup'il saavutatud võitu ning Põhjamaade noorte meistrivõistluste kolmandat kohta. Ning muidugi ka lennutunnet. "Seda ma hakkan vist väga igatsema. Praegu oli nii hea tunne ja tuju läks kohe heaks, kui sai hüpata. Ja see viimane hüpe tegi tuju veel eriti heaks," lisas Hausenberg.

Loodetavasti leiab neiu jõudu, et pärast õpingute lõppu spordis ikkagi tagasitulekut üritada.