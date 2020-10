Suvise kahevõistluse Eesti meistriteks tulid Andreas Ilves ja Annemarii Bendi

Andreas Ilvesel laupäeval Eesti meistritiitlile võrdväärseid konkurente ei leidunud. Tehvandi mäel lendas Ilves 92 ja poole meetri kaugusele. Nii alustas ta murdmaajooksu liidrina, samal ajal naiste hüppevõistluse võitja ning kahevõistluses meistriks tulnud Annemarii Bendiga.

Jooksurajal ei tekkinud Ilvese esikohas kordagi kahtlust. Hõbedaduellis, kus vastamisi olid endised Eesti tipud, lõi Han Hendrik Piho Karl-August Tiirmaad.

"Võistlus on minu jaoks alati võistlus. Nii hüppemäel kui jooksus proovisin endast maksimumi anda ja arvan, et sai sellise hea võistluse enne talve. Võib üsna rahule jääda," sõnas ERR-ile Ilves.

Konkurents jäi lahjaks, sest Kristjan Ilves harjutab praegu Norras. Robert Lee vigastas aga mõne aja eest hüppemäel tõsiselt põlve. Läbi tuli teha operatsioon ning algaval hooajal Lee eeldatavasti ei stardi.

Kuni Lee ebaõnnestunud maandumiseni läksid Eesti kahevõistlejatel asjad plaanitult. Andreas Ilves jätkab ettevalmistust koos Norra B-koondisega. Ühiselt treenitakse augustist.

"Elan murdmaastaadionist põhimõtteliselt paarsada meetrit eemal, kus on treenimiseks väga head tingimused," rääkis Ilves. "Treeningmahtude ja -plaanide poolest on kõik üsna sarnane, kuna olen nende järgi juba eelnevalt treeninud. Eks seal väikesed nüansid ole, mida teistmoodi teen, aga olen praegu väga rahul, et sinna suundusin."

Noorema Ilvese eesmärk on pääseda starti jaanuaris peetaval Otepää maailmakarika etapil. Ehkki viimastel hooaegadel on lume puudumine sundinud MK-etapi kahel korral ära jätma, pole Rahvusvaheline Suusaliit Eesti suhtes usaldust kaotanud.

Äsja hangiti Otepääle kaasaegne kunstlume tootmise süsteem. Kokku umbes miljoni euro suuruse investeeringu tegi riik ning süsteemi proovitakse esimest korda lähipäevil.

Otepää MK-etapp peaks kahevõistluses toimuma 2. ja 3. jaanuaril.