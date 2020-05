Suusarahvas on alustanud ettevalmistust, aga küsimärkidest pole pääsu

Kahevõistluses peaks hetkeplaanide järgi FIS-i suvine Grand Prix sari algama augusti eelviimasel nädalavahetusel Saksamaal, kuid koroonaviiruse tõttu ei ole võistluskalender veel sajaprotsendiliselt kinnitatud.

Sama seis on teiste suusaaladega ja mai lõpuks ollakse taas targemad. Nii nagu laias ilmas, nii käib ka Eestis käib kinnitamine ja ettevalmistuspaketi kokkupanek.

"Kõik meie liidu suusaalad panevad koondiseid kokku või on juba pannud ja puhtalt sellepärast, et anda koondislastele kindlust, et järgmisel hooajal me nendega arvestame, teeme treeningplaane ja otsime vahendeid," lausus Eesti Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil ERR-ile.

"See töö on praegu käimas ja vaatamata sellele, mis võib hakata juhtuma majanduses languse mõttes, on nendele sportlastele antud signaal, et koondiste mõttes saame nendega arvestada ja nemad meiega. Kui palju täpselt ja mis täpselt, seda veel kahjuks öelda ei oska."

Eelmisel suvel Norra kahevõistluskoondisega koostööd alustanud Kristjan Ilves laob juba põhja Norras ja saab seal lumel treenida. Kodus olevad koondislased ootavad baaside avanemist.

"Erinevad sportlased on läinud meil erinevat teed. Näiteks Kristjan Ilves treenib Norras lumel ja saab sõita lumel juulikuuni. See on tema jaoks ainuke võimalus ja väga hea võimalus," jätkas Seil.

"Teistega, kes on siia Eestisse jäänud - nendega on keerulisem leida võimalusi: vabas õhus saab teha, joosta, sõita rulli. Spetsiifilisi asju. Tehvandi keskuse avanemisel saavad kindlasti hüpata nii kahevõistlejad kui ka hüppajad. Väike mure on praegu lumelaua ja freestyle'iga. Nemad peaksid tegema näiteks Spot of Tallinna sees trenni ja loodame, et järjest lähevad ka need kohad lahti."

Seljataha jäänud hooajal suudeti Seili sõnul vaatamata lumepuudusele ja koronaviirusele 75% planeeritud võistlustest läbi viia. Kõige suurem kahju oli kahevõistluse maailmakarika etapi ära jäämisest ning kunstlume tootmine on üks teravamatest probleemidest.

"Sellise kindla lume tagamine kas siis konteinerite näol, mis toodavad kiiresti ja mida saab üle suve säilitada või siis mingi muu lahenduse näol, sest lihtsalt jääda lootma selle peale, et on talve mõttes hea ilm nii meil kui ka Euroopas, tegelikult ei saa. Selles osas oleme riigiga läbirääkimistes, et mis on need võimalused, kuidas tagada lund alati, kui seda vaja on."