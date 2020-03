Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) kinnitas teisipäeval, et tulenevalt üleilmsest koroonaviiruse pandeemiast lükatakse tänavused Tokyo suveolümpiamängud edasi 2021. aastasse.

Otsus mängud edasi lükata võeti vastu ROK-i presidendi Thomas Bachi ja Jaapani peaministri Shinzo Abe ühise nõupidamise tulemusena. Kaasatud olid ka Tokyo olümpia korralduskomitee president Mori Yoshiro ning Tokyo kuberner Koike Yuriko.

Koos leiti, et sooviga kaitsta sportlaste ja kõigi osaliste tervist, ei saa mängud toimuda tänavuse aastanumbri sees, kuid mitte ka hiljem kui 2021. aasta suvel. Kuigi ühe võimalusena kaaluti ka mängude käesoleva aasta sügisesse lükkamist, leiti, et isegi kui koroonaviirus taandub, oleks see võistluste pidamiseks liiga vara.

ROK-i ametlik avaldus lisab, et järgmisesse aastase lükatud mängud, mis oleks algsete plaanide kohaselt alanud tänavu 24. juulil ja lõppenud 9. augustil, peetakse endiselt "Tokyo 2020" nime all. Olümpiamängude uus täpne toimumisaeg on veel selgumisel.

Kunagi varem pole olümpiamängude 124-aastase ajaloo jooksul võistlusi edasi lükatud. Kolmel korral on mängud ära jäetud – seda 1916., 1940. ja 1944. aastal – ning Külma sõja boikottidest tulenevalt olid häiritud Moskva (1980) ja Los Angelese (1984) olümpiamängud.