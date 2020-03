Sukles EOK toetustest: praeguse seisuga jäävad need samaks

Koroonaviiruse tõttu järgmisele aastale lükatud Tokyo suveolümpiamängud algavad nüüd vaid päevase nihkega täpsel samal ajal, kui oleksid pidanud toimuma käesoleval aastal. Jutuks oli ka mängude nihutamine kevadesse, aga järgmise aasta 23. juulil alustamine annab praeguses keerulises olukorras lisaaega.

"Koroonaviiruse osas ei ole veel lõplikku lahendust. Võttes seda arvesse, oleks hea, et mängude ettevalmistuseks oleks võimalikult palju aega ja seetõttu on mängude suvel läbi viimisel rohkem eeliseid," ütles Tokyo 2020 korralduskomitee president Yoshiro Mori.

Eesti sportlaste jaoks on praegu tähtsaim teema mängudele pääsemise kvalifikatsiooninormide küsimus. Lähiajal loodetakse ka siin selgust saada. "Nüüd hakkab rahvusvaheline olümpiakomitee läbi rääkima kõigi rahvusvaheliste alaliitudega, et kokku leppida need võistlused, mis on siis kvalifikatsiooniks Tokyo mängudele," selgitas EOK peasekretär Siim Sukles.

Eesti sportlaste ettevalmistustoetuste osas uues olukorras suuri muudatusi tulla ei tohiks. "Oleme praegusel hetkel otsustanud selle info põhjal, mis meil on, et nad jäävad samaks. Aga mitte veel sajaprotsendiliselt," sõnas Sukles. "See on siiski teema, mida meie tippspordikomisjon vaatab iga sportlase kohta üle. Aga suures plaanis ikkagi püüame seda teha, et need sportlased, kes valmistusid selle aasta mängudeks, saavad rahulikult valmistuda ka järgmise aasta mängudeks."