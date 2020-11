Bach: olen kindel, et Tokyo olümpiale lubatakse ka pealtvaatajad

Tokyos visiidil viibiv Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach teatas, et on väga veendunud, et järgmisesse aastasse edasi lükatud suveolümpiamängudel on ka pealtvaatajad tribüünidel.

Bach sõitis kaheks päevaks Jaapanisse, et kohtuda olümpiamängude korraldajate ja Jaapani peaministri Yoshihide Sugaga ning arutada viise, kuidas olümpia turvaliselt läbi viia ning samal ajal hoolitseda viiruse leviku tõkestamise eest, vahendab Reuters.

Viimati käis Bach Jaapanis märtsis, kui tema ja endine peaminister Shinzo Abe otsustasid koroonaviiruse pandeemia tõttu olümpiamängud edasi lükata.

Septembris ametisse asunud Suga kinnitas Bachile, et Jaapan on pühendunud Tokyo mängude läbiviimisele. Pärast nende vestlust teatas Bach ajakirjanikele, et Jaapan ja ROK teevad koostööd, et korraldada turvalised olümpiamängud. "Ja seetõttu oleme väga-väga enesekindlad, et saame ka pealtvaatajad tribüünidele lubada," ütles Bach.

Bachil kohtus ka Tokyo kuberneri Yuriko Koikega, kellele ta ütles, et järgmiseks suveks on koroonaviirusevaktsiin olemas ning lubas, et ROK korraldab nii, et enne Jaapanisse sõitmist saaksid vaktsineeritud nii sportlased kui muud külastajad.

"Selleks et kaitsta Jaapani inimesi ja austusest teie vastu korraldab ROK nii, et olümpiamängudel osalevad sportlased ja külalised saabuvad siia vaktsineeritult, seda muidugi juhul kui vaktsiin on selleks ajaks olemas," sõnas Bach.

Bach tõi välja, et Jaapanis on hiljuti edukalt peetud spordivõistlusi, mis näitavad, et võistlusi saab turvaliselt läbi viia. Nimelt oli Tokyos rahvusvaheline riistvõimlemise võistlus, kus katsetati erinevaid meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Bach kohtus ka Shinzo Abega ja andis talle ROK-i kõrgeima autasu, olümpiaordeni.