Tokyo olümpia võib toimuda hoopis kevadel

Kuigi suveolümpiamängud on peetud üldjuhul juulis-augustis ja aeg-ajalt ka pisut hiljem, siis Tokyo mängud loodetakse ära pidada võimalikult vara.

"Kokkulepe on, et organiseerime mängud kõige hiljem 2021. aasta suvel," lausus Bach kolmapäeval. "Oma valikutes ei pruugi me piirduda suvekuudega. Laual on kõik valikud, nende seas ka suvi 2021."

Bachi sõnul ei suuda ta garanteerida, et kõik olümpia osised kujunevad sellisteks nagu nad algselt planeeriti. Näiteks ei tea ta, mis juhtub olümpiakülaga, mille korterid pidid pärast tänavu toimuvaid mänge müügiks minema.

"See on üks tuhandetest küsimustest, millele töörühm peab leidma vastuse," ütles ta. "Me loodame ja teeme kõikvõimaliku, et olümpiaküla tuleks ja see oleks kohaks, kus põksub mängude süda."

Tokyo olümpiamängud pidid algselt toimuma tänavu 24. juulist 9. augustini, kuid koroonaviiruse pandeemia valguses teatas ROK teisipäeval, et suurvõistlus tuleb lükata järgmisesse aastasse.