Allar Raja: tahtes asja korralikult teha, oli edasilükkamine õige

"Eks see viimase nädala uudiste ja info põhjal oli teatud mõttes ootuspärane ja mul on hea meel, et see otsus tuli võimalikult ruttu. Kindlasti annab see mingisuguse selguse lähitulevikus. Üks otsus on tehtud – selle põhjal saavad sportlased, alaliidud, EOK teha järgmised otsused. Teatud mõttes on pinge maas, ei ole vaja riskida erinevate meetoditega oma sportliku vormi hoidmiseks. Antud kontekstis pean seda otsust väga õigeks ja on oluline, et see tuli sedavõrd kiiresti," rääkis Raja ERR-ile antud intervjuus.

Mida sportlased enim soovisid? "Ei tea täpselt, mida keegi oma südames soovis – iga sportlane on erinevas positsioonis, vastavalt sellele, kas ta on kvalifitseerunud või mitte, kas ta on põhikoondises, kas ta on vigastatud või tippvormis. Eesti sõudekoondises läksime oma tegemiste ülesmäge ja kõikide meeste vorm hakkas looma ning oli juba ootusärevus võistlusteks. Teisalt on see meile antud olukorras võib-olla isegi kasulik otsus, kui pidada silmas, et olümpia on järgmine aasta ja saame natuke pikemalt ettevalmistust jätkata ja teha seda veelgi põhjalikumalt. Ma arvan, et neid arvamusi on seinast seina. Üldine ootus oli aga see, et kui tahta seda asja korralikult teha, siis antud hetkel on parem, et see edasi lükati."

Raja arvates polnuks vahepeal kaalutud variant pidada olümpia ilma pealtvaatajateta õige. "See elamus, see publik mis seal kohal on, see heade emotsioonide jagamine, mis seal toimub – see on ikkagi rahvaste sõprus ja kui mõni koondis oleks jätnud tulemata või keegi oleks jäänud kohapeal haigeks, siis see ei oleks nii hästi lõppenud ja võistluste medal oleks võib-olla devalveerunud. Ma arvan, et kõiki neid aspekte arvestades ja tahtes olümpiakvaliteeti hoida, siis järgmine aasta need võistlused korraldada tundub igati loogiline."

Mida oleks vaja kiiresti teha, et saaks asjad nüüd paika saada? "Püramiidi tipust peavad otsused allapoole tulema. Kui ROK otsustab ära, millal toimub olümpia, siis rahvusvaheline alaliit otsustab ära, mis on kvalifitseerumise tingimused ja millal need toimuvad. Sealt edasi saab juba Eesti Sõudeliit koos EOK-ga plaani paika panna."