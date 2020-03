Raul Must: riigi poolt pakutavad treenimisvõimalused on suurepärased

"Võimalused on haruldased. Sellisel ajal, kus inimestel on soovitatud kodus viibida, saada Audenteses treeninguid läbi viia nii jõu, jooksu kui erialaseid sulgpallitreeninguid, seda mina isiklikult hindan väga kõrgelt ja kasutan seda iga päev ära. Loomulikult ettevaatus ennekõike ja me ei puutu otseselt teiste sportlastega kokku. Kõik on ilusasti puhtaks tehtud ja asjad on viidud nii kaugele, et meie kehatemperatuuri mõõdetakse halli sisse astumisel. See kõik on ääretult positiivne ja turvaline. Sportlased saavad mingilgi määral oma vormi hoida ja miks mitte parandadagi," tõdes Must ERR-ile antud intervjuus.

Erinevatele spordialadele on Audentese spordikeskuses mõeldud erinevad treeningajad, et vältida kokkupuuteid teiste sportlastega. Sellest hoolimata saab näiteks Raul Must läbi viia nii jooksutreeningud, jõusaalitrenni kui ka erialase sulgpallitreeningu saalis.

"Hetkel ei ole ma oma treeningute ajal ühtegi teist sportlast seal hallis näinud. Ma saan aru, et see ongi põhimõte, et igal sportlasel on oma kellaaeg, millal ta halli võib siseneda, kaua tal aega on ja mida ta seal teha võib ning mis spordiruume ta võib kasutada. Seal on turvamees, kes laseb ID-kaardi alusel sisse. Seal on arst, kes kontrollib kehatemperatuuri. Nii nagu praegu elu on näidanud, siis mida vähem inimesi on, seda parem. Minu arust hästi läbi mõeldud hea idee ja soovitan ka teistel olümpiasportlastel see ära kasutada maksimaalselt. Need on suurepärased tingimused. Midagi ei jää tegemata. Küsimus on ainult tahtmises. Ega olümpia ei jää tulemata nii et pigem ongi praegu võimalus rohkem aega selleks ette valmistada."

Kuigi sisuliselt ootas Must veel Tokyosse pääsemiseks ametlikku kinnitust, võib olümpia edasilükkamine muuta ka olümpiakvalifikatsiooni tingimusi. Ideaalis võiks sulgpalluri sõnul Tokyo OM toimuda kevadel, kuna siis ei peaks kvalifitseerumise tingimusi liialt enam muutma.

"Keegi ei tea sellest praegu mitte midagi, sest see on nii värske. Ainuke uudis, mis on kõigile sportlastele kohale jõudnud on see, et olümpia lükatakse edasi. Kuidas see muudab olümpiale kvalifitseerumise protsessi – ei tea ka mitte keegi. On arvamusi ja jutte, aga need on kõik igaühe enda mätta otsast. Loomulikult sobib mulle see variant, et me paneme praegu olümpiakvalifikatsiooni lukku ja ma tean, et ma saan olümpial osaleda, aga ilmselt nii lihtsalt see asi ei lähe. Ma arvan, et selle olümpiapileti eest tuleb veel päris palju võidelda. Aga keegi ei tea. On juba praegu mõned sportlased kisa teinud, et viimasel kahel kuul jäi umbes kümme turniiri tegemata selle viiruse tõttu. Teistpidi ütlen vastu, et aga mis te siis esimese kümne kuu jooksul tegite? See on subjektiivne ja igaüks vaatab seda isiklikust vaatepunktist. Siin pole muud, kui oodata, mida Rahvusvaheline Sulgpalliliit otsustab koostöös ROK-iga."