Sportlased avaldavad ROK-ile survet

Edasi lükkamise kaalumine ei tähenda endiselt, et seda kindlasti teha otsustatakse, kuid ROK-i mänguruum hakkab aina ahtamaks jääma, kuna oma tervise ja treenimisvõimaluste pärast muretsevad sportlased võtavad OM-i teemal aktiivselt sõna.

Avalikult on oma pahameelt Tokyo mängude iga hinna eest läbisurumise vastu üles näidanud Brasiilia, Norra ja Sloveenia sportlased, samuti näiteks Hispaania jalgpalliliit. Kuid kui väiksemate tegijatega liitusid raskekaallased nagu USA ujujad ja kergejõustiklased, ei saanud ROK enam atleetide arvamust ignoreerida. USA Today kirjutab, et 125 Ameerika atleedist, kes laupäeval USA olümpia- ja paralümpiakomitee virtuaalsel suurkogul osalesid, olid kolm neljandikku mängude edasi lükkamise poolt.

Kõigest 57 protsenti olümpiakohtadest on praegu täidetud, kuid kvalifikatsioonivõistlused on kõigil aladel edasi lükatud. Sportlastel puudub ka võimalus treenida, kuna paljud spordibaasid on karantiini ja eriolukordade tõttu suletud.

Sportlased aga pelgavad, et eileõhtuse avaldusega püüab ROK neid ainult vaigistada, et aega võita ning et nelja nädala pärast tullakse ikkagi lagedale plaaniga mängud planeeritud ajal 24. juulist 9. augustini pidada. Seetõttu on nad juba ennetavalt rünnakule asunud.

Pühapäeva hilisõhtul teatas Kanada olümpiakomitee, et kui mänge aasta võrra edasi ei lükata, siis nende sportlased OM-il ei osale. "Me küll mõistame põhimõttelisi komplikatsioone, mis edasi lükkamisega kaasnevad, kuid miski pole tähtsam kui meie sportlaste ja ühiskonna tervis ja turvalisus," seisis avalduses.

Kui Kanada oli otsa lahti teinud, järgnesid sellele ka teised riigid, kuigi mitte sama kategoorilises võtmes. Austraalia olümpiakomitee ütles, et "muutunud olukorras pole neil võimalik delegatsiooni kokku saada" ning teatas oma sportlastele, et nood hakkaksid valmistuma olümpiamängudeks 2021. aastal, kirjutas ESPN.