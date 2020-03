EOK on kulutanud Tokyo olümpia ettevalmistuseks sadu tuhandeid eurosid

Tokyo olümpiamängude lükkamine 2021. aastale tähendab Eesti Olümpiakomitee jaoks paratamatult mõningaid lisakuulutusi. Rääkides summadest, mida EOK on Tokyo olümpiamängude ettevalmistustesse investeerinud, ütleb EOK president Urmas Sõõrumaa, et sportlaste ettevalmistusprotsess on aastatepikkune. Seepärast saab ettevalmistuseks kulunud raha mõõta sadades tuhandetes eurodes.

"Tokyole rohkem keskendunud programm oli Team Estonia, kuhu meil oli 250 000 eurot täiendavaid vahendeid ja see läks ka täiendavate ettevalmistuslaagrite ja muude kulutuste tarbeks. Aga nüüd viimasel kuul on ju paljud laagrid katki jäänud. Seal on häireid, aga need ei ole väga suured hetkel," rääkis Sõõrumaa Vikerraadiole. "Organisatsioonikulud on eelkõige olümpiale sõitmisele seonduvad kulud. Eks seal ole ju korduvalt käidud kohti üle vaatamas, võimalike lennupiletite broneerimisi, lisamajutusi olümpiakülas, võimalikke ettemakseid jne… neid loeme ise praegu kokku. Neid on umbes 118 000 euro eest tehtud. Üldse eelarves on meil olümpiale sõitmise kulud planeeritud kuskil 360 000 eurot. Aga praegu need jäävad paremaid, õigemaid aegu ootama."

"Mõningaid kulutusi, mida on ettemaksuna tehtud, arvestatakse edasi, aga kindlasti tuleb täiendavaid sõite sinna, logistikat tuleb kohendada. Logistika on juba häiritud ja see kindlasti tekitab natuke lisakulutusi, aga me lahendame selle igal juhul ära. Sõitmata ei jää," lubas Sõõrumaa.

Tokyo mängude puhul on EOK-l mitmeid koostööpartnereid. Piletimüügiga tegeleb Eestis reisibüroo Estravel, kellele eraldasid korraldajad 964 Tokyo mängude piletit. Firmast anti ERR-ile teada, et omanikuta on praegu veel vaid üksikud piletid. Mängude edasilükkumisega seoses võetakse piletiomanikega ühendust.

EOK püüab omalt poolt partnereid aidata. "Minu andmetel peaks üsna kohe siin olema juba ka Montoni tellitud riided. Kui neid riideid äkki saab ükskord kasutada mitmeid kuid hiljem, on see näide, et üks kahju on ka neile, peame ka neid võib-olla aitama ja mõistma," arutles Sõõrumaa. "Monton on alati teinud nii head riided, et need kestavad läbi aegade. Aga ma ei tea, võib-olla seal on mingeid elemente, mida tuleb täiendada või uuendada."