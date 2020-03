Maicel Uibo: tuleb kohaneda ja situatsioonist maksimum võtta

Kümnevõistluse MM-hõbe Maicel Uibo tunnistab, et üleilmse koroonaviiruse pandeemia tõttu on tulevik segane, kuid piirangutest hoolimata jätkab ta treeningutega ning valmistub suviseks EM-iks, mida veel erinevalt olümpiast edasi lükatud ei ole.

"Edasised plaanid on natuke hägused – siin võib ju iga päeva midagi uut toimuda ja muutuda. Praegusel hetkel mina isiklikult liigutan ringi ja hoian keha aktiivsena. Kui aeg läheb, siis vaatab, kuidas need asjad kujunema hakkavad," rääkis Uibo Vikerraadiole antud intervjuus.

"Minul isiklikult oli see pool kaetud, et norm (olümpiamängude kvalifikatsiooninorm – toim.) oli eelmisest aastast olemas. Tean, et paljud olid sellepärast natuke pahased, et ei teadnud, kuidas see kvalifikatsiooniprotsesse toimuma hakkab, kuna võistlusi enne olümpiat oleks raske leida, isegi kui olümpia toimuks."

Uibo läheb suvele jätkuvalt vastu plaaniga, et kergejõustiku EM Pariisis toimub, "Nii see plaan peaks olema. Praegu on intensiivsus grammikese võrra teravuse poolest maas. Kui võistlused toimuvad, siis hooaja teises pooles ja selle mõttega peab asjale lähenema. Paari päeva pärast oleks pidanud [USA-s] Georgias oleme kümnevõistlus, kus ma oleks paar ala mõlemal päeval valinud ja kaasa teinud. Kuna kõik võistlused jäävad ära, tuleb vormikõverat natuke nihutada.

Kuigi koroonaviirusest tulenevad piirangud löövad segamini ka treeningplaanid, siis Uibo sellest suurt numbrit ei tee. "Tuleb kohaneda ja situatsioonist maksimum välja võtta. Staadion, jõusaal pandi meil pärast eelmist reedet kinni, ehk see nädal oleme teinud [trenni] täielikult pargis põhimõtteliselt. Meil on mõned kangid ja kettad ja saame n-ö jõusaali parklas enam-vähem ära tehtud. Igapäevaselt on liikumist vähem, asutused on kinni ja nagu ikka."

"Eks ta muidugi ideaalne ei ole, aga samas midagi hullu ka ei ole, kuna võistlused on ka praeguse seisuga päris kaugel. Saabki natuke rohkem koduste asjadega majandada."

Enne pandeemiat sujus Uibol hooaeg plaanipäraselt. "Seni ettevalmistus läks päris hästi. Sain väga paljud asja tehtud. [Eesti koondise koondise füsioterapeut] Risto Jamnes käis siin, hoolitses keha eest ja pidi uuesti tulema. Praegu kui kõik oleks korras olnud, oleks Jamnes jälle siin minu juures olnud. See kindlasti aitas kõvasti ettevalmistusele kaasa ja üldjoontes kõik läks päris hästi."