Rahvusvaheline kergejõustikuliit peatas OM-kvalifikatsiooni 1. detsembrini

WA teatas, et 2021. aasta suvesse lükatud Tokyo olümpiamängude kvalifikatsioon on peatatud 6. aprillist kuni 1. detsembrini. Alaliit kirjutas enda pressiteates, et selle perioodi tulemused – ka maailmarekordid – lähevad küll statistikavaramusse kirja, kuid need ei lähe arvesse Tokyo olümpiamängudele pääsemisel.

Kui ülemaailmne olukord on selleks ajaks paranenud, jätkub kvalifikatsiooniperiood 1. detsembrist ja kestab vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee paika pandud kuupäevadeni – maratoni ja 50 km käimise jaoks on see kuupäev 31. mai 2021 ja ülejäänud aladel 29. juuni 2021. Kvalifikatsiooniperiood algas 2019. aastal, seega on sportlastel tavapärasest neli kuud kauem võimalus olümpiakohta püüda.

Sportlased, kes on olümpiakoha juba taganud, enda kohast ilma ei jää.